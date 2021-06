Hakimi forse potrebbe partire, qualcun altro anche, Romelu Lukaku no, non lascerà l'Inter. L'annuncio tanto atteso dai tifosi nerazzurri arriva proprio quando si inseguono le voci su una possibile ‘attrazione fatale' da parte di Antonio Conte al Tottenham. Niente di tutto questo avverrà, ci pensa lo stesso uomo simbolo dello Scudetto nerazzurro a svelare il suo futuro ai microfoni di VTM: "Resto all'Inter, ho già parlato col nuovo allenatore. Forse non dovrei ancora dirlo… ma è stata una conversazione molto positiva".

L'attaccante belga, il trascinatore dell'Inter coi suoi 30 gol in 44 partite stagionali più 10 assist, non abbandona dunque la nave sbattuta dalle onde della difficile situazione finanziaria di Suning e professa amore per quei colori che ha riportato sul tetto d'Italia dopo 11 anni. Una dichiarazione di appartenenza che sicuramente rinsalderà il legame già fortissimo coi tifosi.

Nella chiacchierata fatta in patria, Lukaku aggiunge parole che gasano ulteriormente i sostenitori nerazzurri, che avevano bisogno esattamente di questo a pochi giorni dallo shock dell'annuncio dell'addio di Conte: "La sfida è vincere ancora. Mi sento bene all'Inter, alla fine ho vinto qualcosa. Mi è piaciuto, ma lo voglio di nuovo. Con un San Siro pieno questa volta".

L'Inter 2021/22 ripartirà dunque dal 28enne bomber belga, che dovrebbe continuare a fare coppia in avanti con Lautaro Martinez, altro giocatore su cui tuttavia volteggiano avvoltoi che fiutano la preda. Sul ‘Toro' argentino ci sono forti le attenzioni di Real Madrid ed Atletico, ma l'articolo costa tanto e di questi tempi non è facile mettere sul tavolo della famiglia Zhang la cifra che potrebbe far vacillare il club nerazzurro. Intanto i tifosi si tengono stretto il loro totem: la settimana si è messa bene.