Regno Unito e Irlanda ospiteranno Euro 2028, la loro è l’unica offerta ricevuta dalla Uefa Gli Europei 2028 saranno organizzati da Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord e dall’Irlanda. La loro proposta congiunta è l’unica ricevuta dalla Uefa.

Gli Europei del 2028 verranno assegnati al Regno Unito e all'Irlanda. L'ufficialità arriverà il 7 aprile, ma il dado è tratto. Perché il Regno Unito e l'Irlanda sono gli unici ad aver presentato una candidatura ufficiale per Euro 2028, mentre per l'edizione del 2032 si candiderà l'Italia, che potrebbe sfidare la Turchia.

Il ‘Times' ha fatto sapere, che a meno di clamorose sorprese, saranno Regno Unito e Irlanda a ospitare gli Europei 2028. I termini per presentazione dei progetti scadrà mercoledì e al momento la Uefa ha ricevuto una sola candidatura ed è quindi automatica la decisione. Italia e Turchia avevano pensato all'edizione 2028, ma poi entrambe hanno spostato di quattro anni la candidatura. Pure la Russia aveva pensato a candidarsi, ma dopo la guerra in Ucraina ha deciso di non presentare alcuna domanda.

Saranno così cinque nazioni a ospitare Euro 2028 e cioè Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Irlanda. Impensabile pensare che tutte e cinque queste nazionali si qualifichino in automatico, ma le Qualificazioni in futuro dovrebbero diventare più agevoli. La Uefa sarebbe intenzionata ad ampliare ulteriormente il torneo, che potrebbe avere 32 squadre ai nastri di partenza.

Gli impianti non mancano, probabilmente la finale si disputerebbe a Wembley (come nel 1996 e nel 2021), ma sarebbero anche ovviamente rappresentati anche l'Hampden Park, che ha ospitato alcune gare di Euro 2020, e i principali impianti di Galles, Irlanda e Irlanda del Nord. In casa l'Inghilterra cercherà di vincere gli Europei, cosa finora mai successa. All'ultima edizione si sono invece qualificate il Galles (che ha raggiunto gli ottavi) e la Scozia (fuori nella fase a gironi), mentre nel 2016 c'erano l'Irlanda del Nord (eliminata agli ottavi) e l'Irlanda, che fece tremare la Francia.