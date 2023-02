Real Madrid preoccupato per l’infortunio di Benzema: rischia di saltare il Mondiale per Club Il Real Madrid e Carlo Ancelotti in ansia per l’infortunio di Karim Benzema: il Pallone d’Oro in carica rischia di saltare il Mondiale per Club.

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid ha battuto per 2-0 il Valencia nel match valido per il recupero della 17ª giornata di Liga ma non ci sono solo buone notizie per Carlo Ancelotti. I campioni di Spagna e d'Europa in carica stanno continuando il loro inseguimento al Barcellona in vetta al torneo ma devono fare i conti con l'infortunio di Karim Benzema a meno di una settimana dall'esordio nel Mondiale per Club, che si sta disputando in Marocco e vedrà i Blancos in campo l'8 febbraio.

L'attaccante francese è stato sostituito poco dopo l'ora di gioco per un problema alla parte posteriore del ginocchio ed è andato direttamente negli spogliatoi senza rimanere in panchina a finire di vedere la gara.

La faccia del numero 9 della Casa Blanca è parsa piuttosto sofferente ma l'entità del problema verrà valutata soltanto nelle prossime ore, quindi è inutile sbilanciarsi ora in previsioni o altri tipi di ricostruzioni: il Pallone d'Oro in carica ha confezionato entrambi gli assist per le reti di Asensio e Vinicius ma poi ha dovuto lasciare il campo.

Il centravanti francese ha lasciato il suo posto a Rodrygo.

Anche Eder Militao ha lasciato il campo anzitempo per un problema muscolare all'adduttore destro ed è in forte dubbio per il torneo FIFA della prossima settimana. Domattina verranno effettuati gli esami strumentali per capire la situazione del difensore brasiliano.

Una serata con sensazioni contrastanti per il Real Madrid, che si è riportato a -5 dal Barcellona capolista ma rischia di perdere due calciatori importantissimi per i prossimi appuntamenti. Oltre al Mondiale per Club, tra meno di un mese ci sarà l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool: un appuntamento a cui il Real vuole arrivare con tutti gli uomini più importanti a disposizione.

Nell'ambiente madridista c'è grande apprensione ma solo nelle prossime ore si capirà qualcosa di più. Non resta che attendere.