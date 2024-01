Real Madrid-Barcellona finale Supercoppa di Spagna, dove vederla in TV e streaming: in chiaro su Telelombardia Real Madrid e Barcellona si sfidano nella finale della Supercoppa Spagnola. Calcio d’inizio alle 20:00 a Riyadh, con diretta TV in chiaro su Telelombardia e in streaming su Cronache di Spogliatoio. Le probabili formazioni di Ancelotti e Xavi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Real Madrid e Barcellona si sfideranno per la finale della Supercoppa di Spagna 2024. In Arabia Saudita un nuovo Clasico per iniziare bene l'anno del calcio spagnolo: si gioca allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riyadh con diretta TV su Telelombardia e streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

I Blancos di Carlo Ancelotti si sono qualificati per la finale battendo per 5-3 i rivali cittadini dell'Atletico Madrid in una prima semifinale spettacolare: dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, i Merengues ai supplementari hanno realizzato due gol e e hanno strappato il pass per l'ultimo atto della Final Four. Un paio di situazioni molto discutibili si sono verificate prima e durante il derby di Madrid: fischi in occasione del minuto di silenzio per Franz Beckenbauer e lo stesso è accaduto ad ogni tocco di palla di Toni Kroos, colpevole di aver espresso un pensiero molto critico nei confronti dei calciatori che vanno a giocare in Arabia. Il Barcellona, dal canto suo, ha dovuto faticare un po' per avere la meglio sull'Osasuna: Lewandowski ha sbloccato il match solo all'inizio del secondo tempo e Yamal ha chiuso i giochi nel finale.

Il Clasico di Liga è stato vinto dal Real Madrid per 2-1 con doppietta di Jude Bellingham in casa del Barça.

Partita: Real Madrid-Barcellona

Dove: Stadio dell'Università Re Sa'ud, Riyadh

Quando: domenica 14 gennaio 2024

Orario: 20:00

Diretta TV: Telelombardia

Diretta streaming: Cronache di Spogliatoio

Competizione: Supercoppa Spagnola, finale

Real Madrid-Barcellona, dove vederla in diretta TV

Real Madrid-Barcellona sarà visibile in diretta e in chiaro su Telelombardia in TV, il canale sul Digitale Terrestre ha acquisito i diritti per la trasmissione della Final Four di Supercoppa spagnola. Sarà gratuito e visibile a tutti.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta streaming

Real Madrid-Barcellona verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio che, dopo il Mondiale per Club, ha acquisito anche i diritti per trasmettere la Supercoppa spagnola.

Supercoppa spagnola, le probabili formazioni di Barcellona-Osasuna

Ancelotti si affiderà sempre al rombo di centrocampo con Bellingham vertice alto pronto ad inserirsi e la coppia Vinicius-Rodrygo pronta a creare scompiglio, con e senza palla. Qualche dubbio sul portiere dopo la prova di Kepa nel derby ma dovrebbe essere ancora l'ex Chelsea tra i pali dal 1′.

Xavi dovrà fare a meno di Raphinha e il tridente al quale si affiderà sarà formato da Yamal, Lewandowski e Ferran Torres. In mediana Sergi Roberto, de Jong e Gundogan.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Inaki Pena; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Sergi Roberto, de Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres. Allenatore: Xavi.