video suggerito

Real Madrid-Atletico Madrid, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Real Madrid-Atletico Madrid è il derby valido per la 23a giornata della Liga in programma oggi sabato 8 febbraio alle ore 21. Ecco tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Real Madrid-Atletico Madrid è la super sfida valida per la 23a giornata di Liga. Al Santiago Bernabeu oggi sabato 8 febbraio alle ore 21 va in scena il derby tra la squadra di Ancelotti e quella di Simeone, prima e seconda in classifica. Le due formazioni sono separate in classifica da un punto, con il Barcellona spettatore interessato a quota 45. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN:

Partita: Real Madrid-Atletico Madrid

Orario: 21:00

Dove: Stadio Bernabeu, Madrid

Quando: sabato 8 febbraio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Liga, 23a giornata

Real Madrid-Atletico Madrid, dove vederla in diretta TV

Dove vedere Real-Atletico Madrid in TV? Il derby di Madrid non si potrà vedere in TV in chiaro ma in esclusiva su DAZN. Diretta su Smart TV oppure su televisori tradizioni sfruttando particolari dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast e consolle come Playstation o Xbox.

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta streaming

La partita tra Real Madrid e Atletico Madrid sarà trasmessa in streaming su DAZN. Un servizio riservato in esclusiva per gli abbonati, che potranno dunque seguire il match su dispositivi portatili e computer.

Real Madrid-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Il Real Madrid contro l'Atletico potrebbe puntare sul 4-2-3-1, con Mbappé unica punta e il trio formato da Rodrygo, Bellingham e Vinicius alle sue spalle. La formazione di Simeone in campo con il tandem offensivo formato da Alvarez e Griezmann. Queste le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Alaba, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingha, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Ancelotti

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta; Simeone, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone