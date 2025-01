video suggerito

Ranieri dà un indizio di mercato dopo Udinese-Roma: "Stiamo seguendo Lucca, poi chissà" Lucca potrebbe essere l'obiettivo della Roma nel prossimo mercato, Ranieri apre alla suggestione dopo la partita: ""È un buon giocatore, un ottimo giovane, lo stiamo seguendo"

A cura di Ada Cotugno

La Roma si porta a casa i tre punti e la soddisfazione della rimonta contro l'Udinese in una partita che rilancia le loro ambizioni per la zona Europa. È stata una vittoria di carattere che potrebbe aiutare i giallorossi a ritrovare la giusta strada dopo qualche sbandata grazie anche agli innesti dei nuovi giocatori. Ma, a proposito di mercato che non è ancora ufficialmente chiuso, Claudio Ranieri si lascia uscire un piccolo indizio sui colpi che sta studiando assieme alla società per il futuro.

Nel post partita ai microfoni di DAZN l'allenatore ha analizzato la vittoria ma ha anche parlato di un avversario in particolare. Si tratta di Lorenzo Lucca che alla fine del primo tempo aveva segnato il gol del momentaneo vantaggio dei friulani, l'ottavo in campionato al pari di Dovbyk e Lautaro Martinez.

Lucca è tra gli obiettivi della Roma

Il suo gol avrebbe potuto causare grandi problemi ai giallorossi, ma alla fine la Roma è riuscita a chiudere la sua rimonta per 2-1 e a ritrovare un po' di serenità dopo la brutta sconfitta in Europa League. È arrivata la tanto attesa vittoria fuori casa, un motivo in più per festeggiare, ma con il mercato ancora aperto è inevitabile pensare ai rinforzi che potrebbero arrivare ora e nei prossimi mesi. Lucca potrebbe essere tra questi? Una domanda precisa dietro alla quale Ranieri non si è nascosto.

L'allenatore non ha risparmiato lusinghe all'attaccante e ha rivelato che in realtà è già entrato nei radar della Roma per il futuro: "È un buon giocatore, un ottimo giovane, lo stiamo seguendo, poi chissà". Una risposta criptica che però apre a grandi scenari per il futuro che potrebbero portare il giovane giocatore nella capitale come rinforzo da regalare al tecnico che verrà scelto nei prossimi mesi.