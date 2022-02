Rangnick prende alla sprovvista il tifoso del Manchester United: “Ma cosa sogni la notte?” Il tifoso del Manchester United non si aspettava la reazione del tecnico tedesco nel dopo partita dell’ultimo match contro il Watford.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Manchester United sembrava essersi rimesso in carreggiata con le due vittorie consecutive in Premier League su Brighton e Leeds, cui è seguito il buon pareggio esterno in casa dell'Atletico Madrid negli ottavi di Champions League. Tuttavia nell'ultimo turno di campionato i Red Devils non sono riusciti ad andare oltre uno scialbo zero a zero casalingo contro il derelitto Watford penultimo.

La squadra del sempre più sterile Ronaldo – un solo gol per lui nel 2022 – è ancora quarta in classifica, ma il distacco abissale dal City primo, quasi 20 punti, testimonia chiaramente il piattume che caratterizza l'attuale stagione. Ormai appare chiaro che neanche l'arrivo di Ralf Rangnick al posto di Solskjaer nello scorso novembre sia riuscito ad invertire la rotta di un'annata che sarà gioco forza di transizione. Verso che cosa non è dato saperlo al momento, visto che si ignora sia il nome del prossimo allenatore – il tedesco ha già un contratto come consulente, non in panchina – sia il destino dello stesso Ronaldo, che potrebbe decidere di cercare altrove gli ultimi bagliori di gloria della sua carriera, senza peraltro trovare resistenza da parte del club.

Per Cristiano Ronaldo è un momentaccio

In tutto ciò, i tifosi si aggrappano all'unica ricetta che può tirare su il morale in queste situazioni, ovvero il calciomercato. Ed allora, quando siamo ancora a febbraio, ecco che si sognano i nomi di giocatori ritenuti in grado di risollevare le sorti dello United. Un nome su tutti (che fa capire anche l'attuale considerazione di Ronaldo): quello del super bomber norvegese Erling Haaland, che tutti i top club europei cercheranno di strappare al Borussia Dortmund nella prossima estate.

Dunque Rangnick si è trovato a dover rispondere ad una precisa domanda in tal senso nel dopo partita del deludente pareggio col Watford. Il tecnico stava firmando una maglia dello United, quando un tifoso gli ha chiesto se sarebbe stato Haaland uno dei tre "grandi nomi" acquistati nella prossima estate. Gli altri due giocatori citati erano il centrocampista del West Ham Declan Rice e il difensore del Siviglia Jules Kounde, i cui nomi da tempo sono accostati ai Red Devils.

A quel punto Rangnick si è rivolto al tifoso con sguardo interrogativo e gli ha chiesto: "Chi?". Poi ha aggiunto: "Cosa sogni di notte?". Una reazione che è parsa tanto genuina da lasciare interdetti i tifosi presenti, prima che ci fosse una risata generale. Almeno la stagione di sofferenza che sta vivendo non ha rovinato il buon umore del tecnico ex Lipsia…