Raiola e Haaland fanno perdere la pazienza al Borussia Dortmund: arriva l’ultimatum del club Il Borussia Dortmund comincia a perdere la pazienza con Haaland e Mino Raiola: fissato l’ultimatum all’attaccante e al suo entourage per chiarire le intenzioni sul futuro.

A cura di Vito Lamorte

Il Borussia Dortmund comincia a perdere la pazienza con Erling Haaland. Il motivo è semplice: il giocatore, per bocca del suo rappresentante Mino Raiola, sta speculando sul suo futuro nonostante abbia un contratto con la squadra tedesca fino al 30 giugno 2024 e ormai viene dato per scontato che il suo futuro sia lontano dal club giallonero.

L'attaccante norvegese, insieme a Kylian Mbappé, sarà il pezzo più ambito del mercato estivo del 2022 e il suo agente ha già stilato anche una lista di club (Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid) dove il classe 2000 potrebbe andare a giocare dal prossimo anno.

Le voci e le speculazioni stanno causando un po' di nervosismo all'interno dell'ambiente del BVB, che ha spesso ribadito la volontà di non voler vendere l'attaccante e di volerlo tenere almeno un altro anno: i vertici tenteranno di raddoppiare il suo attuale stipendio, passando da 8 a 16 milioni a stagione; ma secondo varie fonti Haaland potrebbe attivare una clausola nel suo contratto che gli permette di andar via dal Signal Iduna Park per circa 75 milioni di euro.

Il quotidiano tedesco Bild ha fatto sapere che il Dortmund ha fissato un ultimatum all'attaccante e al suo entourage per chiarire le intenzioni sul prossimo futuro: questa decisione risponde alla necessità del club di pianificare in anticipo il proprio futuro a breve termine, con Hans-Joachim Watzke e Michael Zorc, rispettivamente presidente e direttore sportivo, che già la scorsa settimana avevano dichiarato di voler incontrare al più presto Raiola per chiarire la situazione.

Il BVB ha fissato l'ultimatum alla fine di febbraio per avere una risposta dall'agente italiano sul futuro di Haaland: l'agente ha già tenuto diversi incontri con club la scorsa estate e sta provando a mettere su una vera e propria asta per il forte centravanti norvegese, consapevole che si tratta di uno dei pezzo più pregiati sul mercato.