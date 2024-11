Radamel Falcao infinito, “el Tigre” a 38 anni continua a segnare: è nella storia del calcio per sempre

video suggerito

Radamel Falcao si è preso un record assoluto a 38 anni, segnando un gol nella partita del campionato colombiano tra la sua squadra attuale squadra, i Millonarios, e il Boyaca Chico. "El Tigre" ha impiegato 30 minuti per entrare nella storia del calcio del suo paese, siglando la sua 347a marcatura in carriera: nessuno mai nel calcio colombiano ha segnato tanto come lui.

Il gol di Falcao che vale il record assoluto da goleador

Nella Primera A colombiana, dopo 19 partite i Millonarios veleggino in piena zona titolo, a soli 2 punti dalla coppia di testa Santa Fe e America de Calì. Merito anche a Radamel Falcao che alla soglia dei 40 anni non ha nessuna intenzione di smettere di giocare e di segnare. Nell'ultimo incontro di campionato, in trasferta sul campo del Boyaca, i Millonarios di Medellin hanno travolto i padroni di casa con un sonoro 5-1. Tra cui è spiccato il gol del Tigre, entrato al 65′ e finito nel tabellino dei marcatori al 93′, segnando un primato assoluto: è stato il suo 347° gol, mai nessun giocatore nella storia del calcio colombiano è stato così prolifico.

Tutti i gol di Falcao tra Nazionale, Monaco, Porto e Atletico

La straordinaria carriera di Radamel Falcao è legata a doppio filo con la propria nazionale e nella sua lunga e vincente avventura in Europa dove ha vestito per anni le prestigiose maglie del Porto e dell'Atletico Madrid. El Tigre ha segnato 36 gol con la Nazionale, dove non gioca più dal 2023, di cui è anche l'attuale capocannoniere assoluto, e ben 311 reti con i suoi club. La maggior parte di queste le ha messe all'attivo nella ultima avventura europea, in Francia con la maglia del Monaco: 83 gol in quattro stagioni tra il 2013 e il 2019, conquistando la Ligue1 nel 2016 e diventando il bomber di sempre per il club francese. Ma Falcao ha segnato ovunque abbia giocato: 72 gol con il Porto, prima squadra europea che lo ha lanciato nel firmamento dei grandissimi (vincendo una Europa League, tre Supercoppe di Portogallo, 1 Coppa nazionale e 1 campionato) e 70 con l'Atlético di Madrid (con cui ha vinto una Supercoppa europea e una Coppa di Spagna). Insieme ai gol al River, al Galatasaray, al Chelsea, al Rayo e ora ai Millonarios, la cifra è salita a 347, record raggiunto nel modo più bello: giocando in Colombia, davanti ai propri connazionali.