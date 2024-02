Racheal Kundananji diventa la calciatrice più costosa della storia: il prezzo è da Serie B italiana Il trasferimento dell’attaccante zambiana Racheal Kundananji al Bay Football Club dal Madrid CFF per 800mila euro fa segnare il nuovo record mondiale per quanto riguarda il prezzo pagato per una calciatrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La zambiana Racheal Kundananji è diventata la calciatrice più costosa della storia dopo il suo trasferimento al Bay Football Club, che l'ha acquistata dal Madrid CFF per 860mila dollari, pari a 800mila euro. La 23enne attaccante, che ha segnato 33 gol in 43 partite di Primera Division Femenina in Spagna, ha firmato un contratto quadriennale con il club americano, con opzione per un ulteriore anno. L'ambizioso Bay FC, che ha sede nella San Francisco Bay Area in California e gioca a San José, farà il suo debutto nella National Women's Soccer League quest'anno.

Racheal Kundananji in azione con la maglia dello Zambia

L'esborso fatto per la Kundananji fa segnare il nuovo primato mondiale in fatto di trasferimenti per quanto riguarda il calcio femminile: un fatto epocale, visto che prima di lei nessuna giocatrice o giocatore africano aveva battuto il record per un trasferimento di mercato. La centrocampista inglese Keira Walsh era in precedenza la calciatrice più costosa al mondo dopo il suo passaggio da 470mila euro dal Manchester City al Barcellona nel 2022.

Una cifra che ora appare lontanissima dopo lo storico accordo per portare in California la nazionale zambiana. "La gente in Zambia sarà sorpresa ma sarà anche molto felice – ha detto Kundananji alla BBC Sport Africa – Voglio dare ai tifosi del Bay FC quello che vogliono: godersi le partite, divertirsi vedendomi giocare e segnare".

Il club statunitense pagherà al Madrid CFF 785mila dollari di parte fissa, con ulteriori 75mila dollari di bonus, arrivando alla cifra complessiva di 860mila dollari, pari a circa 800mila euro. Una somma record per il calcio femminile, ma davvero ben lontana dai soldi che girano nel calciomercato maschile. Basti pensare che nella Serie b italiana ci sono calciatori il cui cartellino è pagato ben più del milione di euro.

La Kundananji ha iniziato la sua carriera con la squadra zambiana dell'Indeni Roses prima di trasferirsi nel 2019 al BIIK Kazygurt in Kazakistan, squadra con cui ha giocato per la prima volta nella Women's Champions League. Due anni dopo è passata all'Eibar, formazione della massima serie spagnola: i suoi otto gol in campionato nella sua unica stagione con il club basco le sono valso il trasferimento a Madrid. Nella prima stagione la veloce attaccante ha segnato 25 gol in 29 partite di campionato aiutando il CFF a raggiungere il quinto posto, il migliore della sua storia, mentre quest'anno finora ne aveva realizzati altri 8 in 14 partite. La Kundananji ha anche giocato – e segnato – nella Coppa del Mondo femminile del 2023 e ha realizzato in totale 10 gol in 18 partite con lo Zambia.