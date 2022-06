Rabiot illude la Francia, il rigore di Kramaric salva la Croazia: solo 1-1 in Nations League Termina 1-1 il match della seconda giornata del Gruppo 1 della Serie A della Nations League 2022 tra Croazia e Francia: lo juventino Rabiot porta in vantaggio i transalpini ma un rigore trasformato da Kramaric nel finale riporta il risultato in parità.

A cura di Michele Mazzeo

Non riesce il colpaccio alla Francia in casa della Croazia: i transalpini, orfani delle stelle Benzema e Mbappé (lasciate in panchina da Deschamps), passano in vantaggio grazie al gol dello juventino Adrien Rabiot nel match valido per la seconda giornata del Gruppo 1 della Serie A della Nations League 2022 ma vengono raggiunti nel finale dal rigore trasformato da Kramaric. Per entrambe le formazioni si tratta di primi punti conquistati nella competizione dopo la sorprendente sconfitta dei francesi nella gara d'esordio contro la Danimarca e il ko rimediato dalla selezione di Dalic contro l'Austria che nell'altro match del girone disputato a Vienna (che, a causa di un problema all'impianto d'illuminazione dello stadio Happel, è cominciato in notevole ritardo rispetto all'orario prestabilito) è stata sconfitta 2-1 dalla Danimarca che sale così in testa in solitaria a punteggio pieno.

Un pareggio arrivato alla fine di una partita che fin dai primi minuti di gioco ha regalato poche emozioni con il tiro dell'ex Crotone Ante Budimir ben controllato dall'estremo difensore del Milan Mike Maignan e la rete annullata dall'arbitro italiano Guida dopo l'intervento del Var a Christopher Nkunku per una posizione di fuorigioco come uniche azioni degne di nota nel primo tempo che ha visto comunque gli ospiti farsi preferire rispetto ai padroni di casa. In avvio di ripresa il gol che sblocca l'incontro: Ben Yedder lancia in profondità Rabiot che, a tu per tu con Dominik Livakovic, lo supera con freddezza portando in vantaggio la Francia.

I transalpini hanno anche l'occasione di raddoppiare con il subentrato Antoine Griezmann (mentre Benzema e Mbappé restano in panchina per tutti i 90′) ma la sua conclusione non è precisa. Nei minuti finali però la Croazia pareggia i conti grazie ad un calcio di rigore conquistato da Sucic e trasformato da Kramaric (entrambi appena entrati in campo dalla panchina).

Pochi gol e poche emozioni anche nelle altre gare della Nations League disputate questa sera. Termina 1-1 il match tra Islanda e Albania del Gruppo 2 della Serie B (quello cioè che vede inserite anche Israele e Russia con quest'ultima che a causa delle sanzioni imposta dall'Uefa in seguito all'invasione dell'Ucraina non potrà disputare le sue gare e arriverà quindi ultima nel girone retrocedendo in Serie C).

Sconfitta casalinga per 1-0 della Slovacchia di Milan Skriniar (uscito dal campo in lacrime per un brutto infortunio) per mano del sorprendente Kazakistan, mentre finisce 0-0 l'altro match del Gruppo 3 della Serie C tra Bielorussia e Azerbaijan giocato in campo neutro. Per quanto riguarda invece il Gruppo 1 della Serie D la Lettonia si porta in testa alla classifica battendo 1-0 il Liechtenstein approfittando del pareggio a reti inviolate tra Andorra e Moldavia.