Rabiot è un traditore, la provocazione dei tifosi del PSG per la sua scelta: “Lo aspettano al varco” Rabiot giocherà nel Marsiglia di De Zerbi, un affronto per i tifosi del PSG che lo hanno visto crescere: “È strano andare nel club rivale. Per i tifosi che provano grande affetto per lui, è un tradimento” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Adrien Rabiot riprenderà il filo della sua carriera da Marsiglia, ma le polemiche sono già scoppiate: il giocatore sta per firmare con la squadra allenata da Roberto De Zerbi da svincolato, mettendo fine a un'estate di voci di mercato e a un riposo che è durato fin troppo a lungo. Il francese non ha ancora messo piede in campo ma c'è chi si schiera già contro di lui, come i suoi ex tifosi del PSG che hanno preso questo ritorno come un tradimento.

Parigini e marsigliesi sono rivali da sempre e le tifoserie non si sono mai risparmiate colpi bassi a ogni partita. Per questo passare dall'una all'altra squadra è uno sfregio sportivo che difficilmente verrà perdonato e che ha già aizzato il fuoco tra le due parti.

Il tradimento di Rabiot

I tifosi del PSG sono rimasti di stucco quando hanno scoperto che Rabiot avrebbe presto firmato il suo contratto con il Marsiglia. Un passaggio di casacca non facile, sopratutto per un giocatore francese che conosce bene gli equilibri e la storia delle squadre che compongono il campionato: fra le due squadre non c'è simpatia (per usare un eufemismo) e chi passa dall'altra parte delle trincea anche dopo diversi anni viene etichettato immediatamente come un traditore.

RMC ha ripreso le reazioni dei tifosi parigini che con il centrocampista hanno un legame speciale, dato che a quei tempi era considerato il gioiellino della squadra. C'è chi non si capacita della sua scelta: "Avrebbe potuto benissimo scegliere un altro club. È una piccola provocazione la sua. Vuol tornare in Ligue 1? E allora perché Marsiglia? Poteva andare altrove…".

Ma ci sono diversi tifosi che hanno preso seriamente l'affronto, etichettandolo con parole pesanti e facendo presagire cosa accadrà il 16 marzo, quando le due squadre si incontreranno al Parco dei Principi di Parigi: "È strano andare nel club rivale. Per i tifosi che provano grande affetto per lui, è un tradimento. Non me l’aspettavo… Un altro club francese sì, ma non il Marsiglia. Immagino che diversi tifosi lo aspetteranno al varco".