Quanto vale il Napoli con Kvaratskhelia e Osimhen, i nuovi valori Transfermarkt: impressionanti Il Napoli ha superato le due milanesi come valore assoluto della rosa e Osimhen è l’unico calciatore della Serie A da 100 milioni di euro. Incremento boom di Kvaratskhelia.

A cura di Vito Lamorte

Quella del Napoli è ‘Un'ottima annata', come direbbe Ridley Scott. E lo è sotto tutti i punti di vista. La squadra di azzurra comanda il campionato italiano con quasi venti punti sulle inseguitrici e per la prima volta nella sua storia è tra le migliori 8 squadre della Champions League. Luciano Spalletti ha creato una macchina perfetta che non si è mai fermata dall'inizio della stagione e sta per arrivare al rush finale di un'annata davvero strepitosa.

La squadra partenopea, oltre ai risultati in campo, raccoglie frutti anche per il lavoro svolto sul mercato la scorsa estate e negli anni passati perché il valore di mercato dei calciatori azzurri è schizzato alle stelle dopo questa clamorosa cavalcata che stanno facendo in Italia e in Europa.

La società di Aurelio De Laurentiis ha superato le milanesi come valore assoluto della rosa attestandosi a 629 milioni di euro, con un +86 rispetto a fine 2022; e può annoverare tra le sue fila l'unico calciatore del nostro torneo da 100 milioni dopo l'aggiornamento del valore di mercato di Transfermarkt, sito specializzato preso come riferimento per la valutazione di calciatori seppur poi sul mercato siano diverse: si tratta del capocannoniere Victor Osimhen, che è passato da 70 a 100 in pochi mesi.

Aumento incredibile anche per Kvicha Kvaratskhelia, il cui valore di mercato è passato da 15 a 85 milioni di euro dal suo trasferimento sotto il Vesuvio nell'estate del 2022. In merito al calciatore georgiano il Manager per l'Italia di Transfermarkt, Jatin Dietl, ha affermato che "da tempo non si vedeva un giocatore impattare sul calcio tricolore con tale naturalezza e incisività. Le qualità del 22enne non solo si sposa alla perfezione con l'impianto di gioco degli azzurri ma sono idealmente adattabili ad altri contesti, tutti di primissimo livello. Motivo per il quale la sua valutazione generale non può che continuare a seguire il trend degli ultimi mesi".

La coppia offensiva del Napoli ha scalzato dai primi due posti del podio come calciatore con il valore più alto della Serie A Rafael Leão, che ora è terzo con il vice-capitano dell'Inter Lautaro Martínez a 80: il portoghese ha perso 5 e l'argentino ne ha guadagnati altrettanti. Alle loro spalle l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, sceso a 75 milioni.

Incremento clamoroso anche per Min-jae Kim, che è passato da 34 a 50 milioni (+15), per Stanislav Lobotka da 30 a 38 (+8) e per Alex Meret da 13 a 18 (+5).

Numeri che testimoniano come la lungimiranza e la competenza aiutano a far crescere le squadre sia dal punto di vista tecnico che societario: oltre alle vittorie sul campo il Napoli ha in casa una vera miniera d'oro.