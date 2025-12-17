Quanto ha guadagnato Messi per tre giorni in India: cifra mostruosa, c’è anche un orologio pazzesco

Leo Messi ha concluso un tour in India di soli tre giorni, in cui non ha fatto sostanzialmente nulla se non mostrarsi: in cambio ha ricevuto un compenso altissimo. Inoltre il figlio dell’uomo più ricco del Paese gli ha fatto un regalino…

"Leo, senti, ci sarebbe da farsi un giretto di soli tre giorni in India, giusto un saluto qua e là, nessuna partita o cose impegnative, ti pagano una discreta sommetta": deve essere andata più o meno così la chiacchierata tra Lionel Messi e chi cura i suoi interessi. Serve peraltro capirsi su cosa significhi "una discreta sommetta" per il calciatore che si avvia a essere il secondo miliardario della storia del calcio dopo Cristiano Ronaldo (che già ci è arrivato). Messi ha un patrimonio stimato in ‘solo' 800′ milioni circa di euro e allora si capisce bene come quel compenso per lui stuzzicante sia assolutamente pazzesco per noi umani. Si parla di una decina di milioni minimo: sostanzialmente per non fare assolutamente niente, se non ‘apparire'.

Il ‘gettone' di Leo Messi per il ‘GOAT India Tour 2025' stimato tra 9 e 14 milioni di euro: per tre giorni di nulla

Il tour in India di Messi – denominato ‘GOAT India Tour 2025' – ha avuto luogo dal 13 al 15 dicembre in quattro città: Calcutta (dove si è scatenato il caos allo stadio, quando gli spettatori si sono sentiti truffati per il pochissimo che hanno visto di Messi, a fronte di biglietti pagati oltre 100 euro), Hyderabad, Mumbai e New Delhi. Non c'è una cifra ufficiale precisa per il compenso totale pagato al calciatore che ha appena vinto la MLS con l'Inter Miami, ma secondo stime riportate da più fonti, il suo ‘appearance fee' è compreso in una forbice tra 12 e 18 milioni di dollari, ovvero 9,5-14 milioni di euro. Non malaccio è andata anche ai suoi compagni Luis Suarez e Rodrigo de Paul (circa 1,9-2,8 milioni di euro per ciascuno, sempre per non fare niente se non i paggetti di Messi nel tour).

Leo Messi e Rodrigo de Paul protetti da imponente sicurezza nell’ultima tappa di Mumbai

Il costo totale dell'evento è stato stimato tra 80-100 milioni di dollari, ovvero circa 94–118 milioni di euro (inclusi produzione, logistica e altri costi). Il pagamento è stato coperto dagli organizzatori tramite incassi dai biglietti (venduti ovunque a prezzi che andavano da alti a stellari per i pacchetti VIP), sponsor principali e partnership media. C'era perfino la possibilità di ‘incontri privati' (si fa per dire) con tanto di foto e autografo, al modico costo di 100mila dollari (93mila euro), mentre pacchetti per aziende sono arrivati a costare circa 120mila dollari (110mila euro).

Il regalo ‘bonus' per Messi da parte del figlio dell'uomo più ricco d'India: un orologio da costo mostruoso

Insomma, se il tour di Messi si è dimostrato un disastro dal punto di vista dei tifosi ‘normali' (per lo più gabbati con poco o niente pur avendo pagato tantissimo, visto che solo agli uomini d'affari e ai politici più ricchi è stata data una vera possibilità di incontrarlo), le sue tasche sono tornate dall'India belle piene, e non solo di tanti soldi. Durante la sua visita, infatti, il figlio di Mukesh Ambani (l'uomo più ricco d'India), Anant, ha regalato a Messi un rarissimo RM 003-V2 GMT Tourbillon "Asia Edition", un orologio di stralusso, con soli 12 pezzi disponibili in tutto il mondo. Costo dell'oggettino 1,1 milioni di dollari, ovvero poco meno di un milione di euro. Non male il giretto per Leo…