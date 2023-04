Quanto guadagna il Napoli in caso di Scudetto: cifre e premi per la squadra Campione d’Italia Il Napoli si avvia alla conquista del terzo Scudetto della sua storia: quanto guadagna chi vince il tricolore Scudetto, cifre e premi per la squadra Campione d’Italia.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli corre verso il terzo Scudetto della sua storia. La squadra di Luciano Spalletti sta dominando il campionato di Serie A 2022-2023 ed è sempre più vicina alla conquista del tricolore. Una marcia inarrestabile quella dei partenopei, che sono in vetta dall'inizio della stagione e non hanno risentito minimamente dello stop di due mesi per la Coppa del Mondo in Qatar.

Gli azzurri hanno 19 punti in più della prima inseguitrice, che in questo momento è la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, e potrebbero festeggiare la vittoria del campionato il 29 aprile 2023, quando affronteranno la Salernitana allo stadio Maradona nel derby campano.

Bisogna, però, tenere in conto la possibilità che vengano tolti i punti di penalità alla Juventus ma le cose cambierebbero di poco: attualmente i bianconeri, se venisse accolto il ricorso, sarebbero secondi a 56 punti ma se la marcia trionfale del Napoli dovesse continuare la festa potrebbe essere rimandata solo di qualche giorno. Quando arriverebbe lo Scudetto azzurro con questa eventualità? Tre sono le ipotesi: il 3 maggio contro l'Udinese, il 7 in casa con la Fiorentina oppure il 14 a Monza.

Quanto vale la vittoria dello Scudetto e quanto guadagnerà il Napoli

Quanto guadagna chi vince lo Scudetto? Una domanda che tutti i tifosi si fanno spesso e quest'anno sono i supporter del Napoli a chiedersi quanto la loro società incasserà dalla vittoria del tricolore. Il posizionamento finale nella classifica di Serie A serve a distribuire il montepremi stabilito dalla Lega Calcio che, in questa stagione, complessivamente è di 162 milioni escluso il paracadute previsto per le retrocesse.

A chi vince lo Scudetto vanno 23,4 milioni di euro e oltre a questa somma bisogna considerare anche i 10 di ricavi per la qualificazione in Champions League. La seconda avrà 7,5 milioni, la terza 5 milioni e la quarta 2,5 milioni. Le due squadre che andranno in Europa League prenderanno 3,63 milioni a testa e quella qualificata alla Conference League otterrà infine 2,94 milioni.

Quali sono i premi per le altre squadre di Serie A

Oltre al premio per la vittoria del campionato ci sono altri incassi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, che vengono distribuiti ai venti club in base al loro piazzamento nella classifica finale. Questi sono i guadagni delle società in base al loro posizionamento alla fine del torneo.