Quanto guadagna Ceferin da presidente della UEFA: tutti gli anni un nuovo aumento di stipendio Lo stipendio del presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha seguito un progressivo aumento negli ultimi cinque anni ed è aumentato anche al termine dell’ultima stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Benedetto Giardina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo stipendio di Aleksander Ceferin da presidente della UEFA nell'ultima stagione è aumentato. Nell'edizione 2022/23 del report finanziario UEFA è presente nel dettaglio il dato sui compensi del numero uno del calcio europeo: per la stagione passata, Ceferin ha ricevuto un compenso lordo di 2.875.000 franchi svizzeri. In base al tasso di cambio medio del 2023, si tratta di poco più di 2,9 milioni di euro, mentre al cambio attuale sarebbero 3,05 milioni. Si tratta di uno stipendio fisso, senza bonus di sorta, in quanto il presidente UEFA non può beneficiarne. Nel 2021/22, il dato in questione era indicato in 2,7 milioni di franchi svizzeri, quindi l'aumento nel giro di un anno è stato di 150 mila franchi (pari a poco meno di 160 mila euro, stando al tasso di cambio attuale). Per il presidente uscente, che ha ammesso di non avere intenzione di ricandidarsi per un ulteriore mandato nel corso dell'ultimo Congresso UEFA, si tratta di un aumento costante negli anni, sin da quando ha assunto la carica a Nyon.

Aleksander Ceferin è nato a Lubiana, in Slovenia, nel 1967

Gli stipendi di Ceferin da presidente UEFA

Eletto presidente durante il Congresso Straordinario UEFA di Atene del 14 settembre 2016, sotto la presidenza di Aleksander Ceferin il dato sui compensi del Comitato Esecutivo e della presidenza ha iniziato a trovare spazio nei report finanziari di fine anno. Il primo dato specifico per quanto riguarda lo stipendio riconosciuto al presidente è relativo alla stagione 2017/18, quindi la seconda del suo primo mandato, pari a 1,56 milioni lordi di franchi svizzeri. Nel report, però, viene specificato come tale cifra sia immutata rispetto all'anno precedente, in cui Ceferin assume la carica da metà settembre. Dal 2018/19 si registra il primo aumento, con un compenso lordo fisso pari a 1.921.667 franchi svizzeri. La soglia dei due milioni di franchi viene superata nella stagione 2019/20, con un compenso lordo fisso di 2.421.539 franchi svizzeri.

In quell'anno è il compenso di tutto il Comitato Esecutivo ad aumentare, come spiegato nel report relativo alla stagione 2018/19: «Con l'obiettivo della UEFA di rimanere un'organizzazione sportiva preminente con una portata globale sempre maggiore, il Compensation Committee, sulla base di un'analisi indipendente delle retribuzioni in vari mercati, ha ideato una strategia retributiva progettata per consentire alla UEFA di rimanere competitiva per i migliori talenti dirigenziali internazionali e in aree altamente qualificate. Gli approfondimenti acquisiti hanno inoltre consentito al comitato di apportare le opportune e necessarie modifiche ai livelli di remunerazione». Dai 7,3 milioni di euro di costi del 2017/18 per Comitato Esecutivo e presidenza si passa a 7,85 milioni nel 2018/19, salvo poi ridurre la cifra a 6,9 milioni nel 2019/20 con una riduzione volontaria del 20% di tutti i componenti del Comitato Esecutivo, nel pieno della pandemia. Nel caso del presidente Ceferin e del segretario generale, la riduzione del compenso lordo di due mensilità (maggio e giugno) è riportata nel report in questione, quella di luglio va nel report finanziario successivo.

Leggi anche Hamilton alla Ferrari con uno stipendio mostruoso a 40 anni: quanto guadagnerà

Ceferin è al suo terzo e ultimo mandato come presidente della UEFA

Quanto è aumentato il compenso di Ceferin?

Grazie al successo sportivo e finanziario degli Europei disputati nel 2021, «il Compensation Committee ha deciso di ripristinare il sistema di bonus regolare» per amministratori e dipendenti. Il presidente Ceferin, però, non può ricevere bonus. Il suo compenso, comunque, aumenta a 2.560.769 milioni di franchi svizzeri, sempre al lordo. Per la stagione 2021/22, nel report finanziario della UEFA relativo a quell'annata, il dato sul compenso lordo di Ceferin è di 2,7 milioni di franchi svizzeri. L'ultimo documento rilasciato dalla UEFA al termine dell'ultimo Congresso tenuto a Parigi, invece, fa riferimento alla stagione 2022/23, quella in cui il compenso lordo riconosciuto al presidente è di 2,875 milioni di franchi svizzeri.

Da quando il dato sullo stipendio del presidente UEFA è pubblico, il totale dei compensi lordi ricevuti da Ceferin si attesta a circa 15,6 milioni di franchi svizzeri, includendo anche lo stipendio previsto per la presidenza nella stagione 2016/17 (che da quanto si evince nel report 2017/18 è pari a 1,56 milioni di franchi, come nell'anno successivo). In questo periodo si nota un progressivo aumento del compenso riconosciuto al presidente UEFA, sia nella valuta originaria che sulla base dei tassi di conversione annui in euro. In franchi svizzeri, si passa da 1,56 a 2,875 milioni, ma ancora maggiore è la differenza se si prende in considerazione il tasso di cambio medio in euro. La conversione dello stipendio nel suo secondo anno di presidenza è in 1,35 milioni di euro, sulla base del valore medio di cambio del 2018. Nella stagione 2022/23, il dato sale a oltre 2,9 milioni di euro. Più del doppio, nel giro di cinque anni.