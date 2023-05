Quanto costa mangiare al ristorante di Leo Messi: tra i dolci c’è anche il Pallone d’Oro Leo Messi ha aperto un ristorante in uno dei suoi alberghi ed è possibile mangiare dei piatti iconici, omaggio alla sua carriera.

A cura di Marco Beltrami

Leo Messi ha conquistato tutto ma vuole ancora togliersi qualche soddisfazione nella fase finale della carriera. Dopo aver vinto i Mondiali, l'attaccante argentino a fine stagione potrebbe lasciare il PSG per una nuova avventura professionale. Dalle voci su un possibile ritorno al Barcellona, a quelle relative ad un approdo in Arabia, per la Pulce che nel frattempo ha già iniziato a pensare al futuro extra calcio, a suon di investimenti.

Uno di questi è quello relativo alla catena alberghiera di sua proprietà. Anche Messi come molti suoi facoltosi colleghi, in primis Ronaldo ma anche leggende di altri sport come Nadal, ha deciso di investire sugli hotel. Grazie a MIM Hotels il campionissimo argentino dispone di strutture a Sitges, Maiorca, Ibiza, Baqueira e Andorra. In quest'ultima ha deciso di aprire anche un ristorante, dove è possibile attingere ad un menù caratteristico.

Il nome del ristorante è Hincha e può vantare uno staff di altissimo livello, capeggiato dallo chef Nandu Jubany, titolare di una stella Michelin. È lui ad occuparsi della realizzazione dei piatti, molti dei quali sono un omaggio a Messi e all'Argentina. Si legge nella descrizione sul web: "Offerta una selezione di piatti reinventati dallo chef e i preferiti di Leo Messi e della sua nativa Argentina" con "cucina autentica per tutta la famiglia basata su prodotti di qualità".

In questo locale si può mangiare di tutto, dalla pizza alla carne e al pesce con cocktail personalizzati e un'ampia selezioni di vini. Quanto si paga nel ristorante di proprietà di Leo Messi? L'obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze di una vasta gamma di clienti, con piatti che vanno da un costo di 15 euro a quasi 390 euro come la a "Japanese Wagyu Entrecote". La pietanza più gettonata da chi frequenta il ristorante, stando ai media argentini, è una pasta dedicata proprio al fuoriclasse ovvero "I maccheroni del Messi".

La sorpresa poi è nel dessert, dove è stato inserito tra le offerte lo speciale "Pallone d'Oro". Un dolce per rendere omaggio al trofeo vinto da Messi per ben sette volte in carriera. Si tratta di una replica di cioccolato del premio contenente al suo interno vari ingredienti, dalla crema alle arachidi dai popcorn agli smarties fino ai marshmallow. Un piatto iconico insomma.