Quanti rigori mancano all'Inter per battere il record storico del Milan in Serie A L'Inter potrebbe superare il record di rigori del Milan in Serie A: nel 2021 i rossoneri hanno stabilito un nuovo primato e non sarà facile scalzarli dal gradino più alto del podio.

A cura di Ada Cotugno

La seconda stella dell'Inter è sempre più vicina: i nerazzurri stanno viaggiando a un ritmo strabiliante in questa stagione dove Simone Inzaghi sta infrangendo tutti i record mentre si avvicina alla vittoria del suo primo Scudetto. Ma uno in particolare potrebbe resistere nelle mani del Milan, la squadra che nella storia della Serie A ha ricevuto più rigori in assoluto in una singola stagione.

Quanti ne mancano all'Inter per poter raggiungere anche questo primato? I conti sono facili da svolgere. Il record storico è stato fissato dai rossoneri nella stagione 2020/21, quella che alla fine ha regalato il titolo nelle mani dei cugini nerazzurri: quell'anno furono assegnati 20 rigori alla squadra di Pioli, il numero più alto nella storia del nostro campionato.

Il grande paradosso però è stata la percentuale realizzativa dal dischetto, una delle peggiori in quella stagione in tutta l'Europa, con 15 trasformati e 5 sbagliati. Il giocatore a segnare più calci di rigore quell'anno fu Kessie, a quota 10 proprio come Ibrahimovic nel 2011.

L'Inter invece è tra le squadre che commettono meno errori. In questo campionato i nerazzurri hanno ricevuto 11 rigori a favore, sbagliandone appena uno (da Lautaro Martinez contro l'Atalanta) con una media realizzativa del 90.9%. Il più efficace dal dischetto è Hakan Calhanoglu con 8 gol e nessun errore.

Per condividere il primato con il Milan alla squadra di Inzaghi servirebbero ancora 9 rigori, ma le proiezioni non sono a favore di questo record: i nerazzurri hanno una media di 0.40 rigori a partita e facendo i conti alla fine del campionato potrebbero concludere a quota 15. I rossoneri invece viaggiavano a una media più alta, di 0.52 a partita.

Chi ha avuto il record di rigori in Serie A, la classifica

Il record di rigori ricevuti in Serie A appartiene al Milan che nella stagione 2020/21 ha superato il record stabilito dalla Lazio nella stagione precedenti. I rossoneri sono a quota 20 e dietro di loro, al secondo posto di questa speciale classifica, ci sono i biancocelesti fermi a 18, a parimerito proprio con il Milan che nel 1950/51 aveva stabilito il suo primo record.

Milan 20 rigori (2020/21) Milan 18 rigori (1950/51), Lazio (2019/20) Genoa 16 rigori (2019/20) Fiorentina 15 rigori (1949/50), Lecce (2019/20), Milan (2002/03) Milan 14 rigori (1949/50), Lazio (1945/46), Inter (1998/99), Piacenza (1998/99), Milan (1999/00), Lazio (2016/17), Roma (2016/17), Juve (2019/20), Roma (2019/20), Sassuolo (2020/21)