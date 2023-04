Quando vince lo Scudetto il Napoli dopo il pareggio con la Salernitana: cosa deve succedere Quando il Napoli può festeggiare matematicamente lo Scudetto dopo il pareggio contro la Salernitana: le nuove date e tutte le combinazioni.

Il Napoli deve rimandare di qualche giorno la festa per il terzo Scudetto della sua storia. La squadra di Luciano Spalletti, nonostante il risultato favorevole giunto da Inter-Lazio, non è riuscita a battere la Salernitana dal derby campano. I granata, protagonisti di una partita solida e generosa, hanno fermato la capolista negando al Maradona la possibilità di festeggiare oggi la matematica conquista dello Scudetto. Gli azzurri dovranno aspettare ancora qualche giorno per cucirsi il tricolore sul petto e nelle nuove combinazioni, oltre alla Lazio, può rientrare la Juventus, che in caso di successo sul Bologna nel posticipo di stasera sarebbe seconda in classifica.

I programmi del Napoli non cambiano di molto. Gli azzurri sono praticamente all'ultimo rettilineo e devono solo continuare a fare ciò che hanno fatto per larga parte di questa stagione per poter tagliare il traguardo e festeggiare una vittoria storica. Per il Napoli sarebbe il terzo Scudetto della sua storia e coronerebbe un campionato dominato in lungo e largo.

Quando il Napoli vince lo Scudetto: le date e le combinazioni

La festa del Napoli potrebbe essere rimandata soltanto di qualche ora. Gli azzurri vinceranno matematicamente lo Scudetto se conserveranno sul secondo posto un vantaggio di almeno 16 punti dopo la 33ª giornata, nel turno infrasettimanale in programma tra mercoledì 3 e giovedì 4 maggio. La Lazio ospiterà il Sassuolo mercoledì, Juventus-Lecce è in programma nella stessa serata, mentre il Napoli sarà ospite dell'Udinese giovedì.

La certezza matematica dello Scudetto potrebbe arrivare già nella serata di mercoledì, in caso di mancato successo sia per la Lazio che per la Juventus (nel caso in cui i bianconeri dovessero battere il Bologna stasera): la festa azzurra potrebbe iniziare senza scendere in campo. Qualora la Juventus dovesse conquistare i tre punti sia a Bologna che contro il Lecce, invece, il Napoli sarà campione d'Italia soltanto battendo l'Udinese nel posticipo di giovedì. Una sconfitta rinvierebbe ogni discorso al weekend del 6 e 7 maggio: Napoli-Fiorentina può essere la partita dello Scudetto, ma la matematica potrebbe arrivare anche sabato dopo Milan-Lazio o domenica dopo Atalanta-Juventus in base ai risultato delle avversarie.