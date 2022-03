Quando si giocano le semifinali di ritorno di Coppa Italia: la data di Inter-Milan e Juve-Fiorentina La Coppa Italia entra nel vivo con i match di andata delle semifinali Milan-Inter e Fiorentina-Juventus. Il ritorno previsto dalla formula del torneo è in calendario per il 20 e 21 aprile. La finale si giocherà l’11 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Coppa Italia, le date delle semifinali Milan–Inter e Fiorentina–Juventus che si disputano in gare di andata e ritorno.

La Coppa Italia entra nella fase clou con la disputa delle semifinali che, in base alla formula del torneo, sono articolate sue due partite (andata e ritorno) che determineranno le qualificate al match finale per il trofeo. Martedì 1 e mercoledì 2 marzo si giocano i primi incontri in calendario: Milan–Inter e Fiorentina–Juventus si sfideranno per accedere alla finalissima in gara unica e in programma l'11 maggio (ore 21:00) allo stadio Olimpico di Roma, di nuovo teatro dell'evento dopo la parentesi del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I rossoneri sono arrivati in semifinale dopo aver battuto con un risultato netto (4-0 al Meazza) la Lazio mentre i nerazzurri hanno superato la Roma in trasferta (0-2). La squadra di Italiano si è qualificata per la semifinale battendo per 3-2 l'Atalanta, la Juve ha sconfitto per 2-1 il Sassuolo.

Quando si gioca Inter-Milan per il ritorno di Coppa Italia

Il ritorno del derby di Coppa Italia Inter-Milan ha una data cerchiata in rosso in calendario: 20 aprile alle ore 21. Per i nerazzurri è l'ennesima tappa di un tour de force che si incastra tra campionato, Champions League e la necessità di trovare anche una finestra per il recupero della partita di Serie A non disputata lo scorso 6 gennaio al Dall'Ara per assenza del Bologna (frenato dalle autorità sanitarie per un focolaio di Covid nella squadra). Un'incognita, quella del recupero, che sarà risolta anche tenendo conto dell'esito del match di Anfield Road contro il Liverpool (in caso di passaggio del turno ai quarti la squadra di Inzaghi avrebbe occupate le caselle dell'andata 5/6 aprile e del ritorno 12/13 aprile.

Quando si gioca la seconda semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina

Juventus-Fiorentina è in programma il 21 aprile alle ore 21. Mentre la Viola non ha altri impegni in calendario nelle Coppe, per i bianconeri il match di ritorno all'Allianz Stadium rischia di nascondere insidie, la maggior parte delle quali legate alla eventuale qualificazione ai quarti di finale di Champions League e alle date abbastanza ravvicinate. La squadra di Allegri conoscerà il proprio desino in Europa il 16 marzo con il ritorno a Torino del doppio confronto con il Villarreal.