Quando si assegna il Pallone d’Oro 2022, l’orario della cerimonia e dove vederla in TV e in streaming Il Pallone d’Oro 2022 sarà assegnato nella serata di lunedì 17 ottobre, in una cerimonia con orario d’inizio alle 20:45 in un teatro di Parigi. Sarà possibile vederla in TV in chiaro su Mediaset 20 e anche su Sky.

A cura di Alessio Morra

L'assegnazione del Pallone d'Oro è sempre uno dei momenti più attesi della stagione calcistica. Lunedì 17 ottobre verrà consegnato il premio dell'edizione 2022 al calciatore che meglio si è comportato nel corso della stagione 2021-2022. Il vincitore con ogni probabilità sarà Benzema, attaccante francese del Real Madrid. Ma spesso il Pallone d'Oro ha riservato sorprese clamorose, come quella del 2021 che ha visto vincitore Messi su Lewandowski. Quel trionfo inaspettato ha prodotto un cambio di regolamento, votazioni e criteri in buona parte differenti rispetto a un anno fa. La cerimonia sarà trasmessa in diretta TV sia da Sky che in chiaro dal canale 20 di Mediaset, e si potrà seguire anche in streaming. Nelle ultime settimane sono state diffuse ben due classifiche del Pallone d'Oro, ma nessuna delle due dice la verità. Sono due fake. La classifica ufficiale si conoscerà solo lunedì 17.

Sono 30 i finalisti del Pallone d'Oro 2022. Tra loro non c'è Leo Messi, vincitore un anno fa e soprattutto il calciatore con il maggior numero di successi. Presente Cristiano Ronaldo, che però non concorre per il titolo e potrebbe, secondo alcuni rumors, essere a Parigi per premiare l'amico Benzema. Il bomber del Real è favoritissimo. Sarebbe il quinto francese dopo Kopa, Platini, Papin e Zidane e l'ennesimo calciatore del Madrid. Nessun calciatore italiano tra i candidati finalisti, tre invece quelli che giocano in Serie A: il portiere Mike Maignan e il portoghese Leao del Milan e l'attaccante della Juventus Vlahovic.

Quando si assegna il Pallone d'Oro 2022

Il nome del vincitore del Pallone d'Oro 2022 verrà reso noto al termine di una lunga cerimonia lunedì 17 ottobre a Parigi. Il Pallone d'Oro da quest'anno ha cambiato formula, o meglio ha subito una modifica dei criteri e dei metodi di valutazione, che non danno peso alle rispettive carriere e invece tengono conto di parametri come il fair play, la classe del singolo giocatore e soprattutto dell'annata disputata. France Football è stata costretta a modificare le regole dopo le enormi polemiche prodotte dall'ennesimo successo di Messi.

L'orario della cerimonia del Pallone d'Oro 2022

Al Theatre du Chatelet verrà consegnato lunedì 17 ottobre a Parigi il Pallone d'Oro 2022. Questo teatro ospiterà per la terza volta la cerimonia, che quest'anno a meno di clamorose sorprese premierà Benzema, primo francese a vincere dopo Zidane. La cerimonia inizierà alle ore 20:45. L'evento sarà lungo e corposo perché saranno assegnati anche il Pallone d'Oro femminile, il Trofeo Kopa al miglior giovane, il Trofeo Yashin al miglior portiere e il Trofeo Gerd Muller, al miglior bomber.

Dove vedere la cerimonia del Pallone d'Oro in TV e streaming

In Italia la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro 2022 sarà trasmessa in diretta televisiva. Sky manderà in onda la cerimonia integrale su Sky Sport, canale 200. Ma la cerimonia si potrà vedere anche in chiaro. Perché anche Mediaset detiene i diritti TV dell'evento, che sarà in onda sul 20, canale 20 del digitale terrestre. Mentre in streaming la cerimonia si potrà vedere tramite Sky Go e Mediaset Infinity.