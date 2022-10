Quando iniziano le partite dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar: le date I Mondiali di calcio inizieranno domenica 20 novembre con la partita inaugurale Qatar-Ecuador e termineranno il 18 dicembre, il giorno in cui si disputerà la finale di Qatar 2022.

A cura di Alessio Morra

Per la prima volta nella storia i Mondiali di Calcio si disputano in autunno. Il calendario canonico è stato sconvolto dall'edizione numero ventidue della Coppa del Mondo che si disputerà dal 20 novembre al 18 dicembre. In Qatar, dove mancherà l'Italia – assente dai Mondiali per la seconda volta consecutiva, in campo ci saranno 32 nazionali che proveranno a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro. L'evento durerà un mese e la prima partita in programma è Qatar-Ecuador. Ecco nel dettaglio quando iniziano i Mondiali di calcio in Qatar e le date della competizione.

Quando iniziano i Mondiali di Qatar 2022: le date in calendario

Rispetto al passato sarà un'edizione leggermente più corta. Perché in 29 giorni si disputeranno i Mondiali. La gara inaugurale sarà Qatar-Ecuador, che sarà preceduta dalla cerimonia di apertura. Questo match darà il via alla fase a gironi del torneo che durerà dunque da domenica 20 novembre a venerdì 2 dicembre. Non ci sarà uno stop tra i gironi e gli ottavi che inizieranno il 3 dicembre e si terranno fino al 6 di dicembre. I quarti invece si terranno il 9 e il 10 dicembre. Due partite per ogni giornata di gare sia per gli ottavi che per i quarti. Poi si terranno le semifinali il 13 e il 14 dicembre. La finale del 3° e 4° posto è in programma il 17 dicembre. Mentre la finale che assegnerà il titolo si giocherà invece domenica 18 dicembre.

20 novembre – 2 dicembre: fase a gironi

3 – 6 dicembre: ottavi di finale

9 – 10 dicembre: quarti di finale

13 – 14 dicembre: semifinali

17 dicembre: finale 3° e 4° posto

18 dicembre: finale 1° e 2° posto

Perché i Mondiali 2022 si giocano in inverno

In tanti si sono chiesti e si chiedono come mai per la prima volta i Mondiali di calcio non si disputano d'estate. La risposta è semplice. Dipende dal clima. Non si è giocato Qatar 2022 nei mesi di giugno e luglio a causa delle temperature elevate, del caldo e dell'umidità che avrebbero reso quasi proibitive le condizioni per i calciatori. In autunno invece è tutto completamente diverso. Perché la competizione si terrà in condizioni quasi ideali. Perché nell'emisfero boreale a novembre e dicembre il clima non è freddo, come in gran parte dell'Europa.

Non è la prima volta che la competizione si disputa con un clima temperato. Perché in sei occasioni (Uruguay 1930, Brasile 1950, Cile 1962, Argentina 1978, SudAfrica 2010, Brasile 2014) il clima non era caldo perché i Mondiali si erano disputati nell'emisfero australe che ha le stagioni invertite rispetto all'emisfero boreale.

Quando si fermerà la Serie A per i Mondiali 2022

Sabato 12 novembre e domenica 13 novembre si disputerà la 15a Giornata di Serie A, l'ultima prima dei Mondiali del Qatar. La Serie A e tutti i campionati si stopperanno per oltre un mese per lasciare spazio a Qatar 2022. La manifestazione più attesa della stagione. In Italia il campionato tornerà mercoledì 4 gennaio.