Quando inizia il calciomercato invernale 2022/23: le date della sessione di gennaio Il calciomercato invernale è ormai un’abitudine per la Serie A. La sessione del mercato di gennaio sarà la più lunga di sempre, si aprirà lunedì 2 gennaio e terminerà martedì 31 gennaio.

A cura di Alessio Morra

I Mondiali del Qatar sono alle spalle. L'Argentina è campione del mondo dopo 36 anni. L'attenzione degli appassionati ora tornerà tutta sul campionato di calcio. La Serie A riprenderà dopo oltre 50 giorni di stop esattamente mercoledì 4 gennaio con la 16a giornata del campionato, che finora ha visto un Napoli dominante. Ma Milan, Inter e Juventus sono pronte a dar battaglia e cercano la grande rimonta.

In concomitanza con il ritorno della Serie A apriranno i battenti del calciomercato, con la sessione di mercato di gennaio che ufficialmente prenderà il via il 2 gennaio. Ciò significa che chi riuscirà a chiudere le trattative per quella data avrà subito la possibilità di schierare i nuovi acquisti. Il mercato invernale 2023 chiuderà invece il 31 gennaio.

Ufficialmente non ci sono ancora grandi trattative. Tante voci ma nulla più in questa fase. La certezza è che le squadre principali, quelle che lottano per lo scudetto e i posti in Champions, cercheranno di puntellare le rispettive rose senza fare grandi investimenti, a differenza di quanto accaduto lo scorso gennaio quando la Juventus sborsò oltre 80 milioni di euro per acquistare Vlahovic dalla Fiorentina.

Calciomercato Serie A 2022/23, quando inizia la sessione invernale: le date

Spesso in queste ultime stagioni c'è stato chi è riuscito a piazzare un grande colpo nel mercato invernale. Questa volta all'orizzonte non sembra possibile un grande affare. Ma il calciomercato è sempre ricco di sorprese, e quasi niente si può dare per scontato. La sessione invernale del mercato 2022/2023 durerà esattamente trenta giorni e aprirà il 2 gennaio, cioè il primo lunedì del 2023.

Quando finisce il calciomercato invernale: la data di chiusura

Un lungo mese di voci, affari, trattative e con la possibilità di migliorare le rose per tutte le squadre della Serie A, ma ovviamente il mercato è aperto pure per tutte le altre categorie, e per tutti gli altri campionati, dalla Premier League in giù. Il mercato di gennaio inizierà lunedì 2 gennaio e si chiuderà martedì 31 gennaio. Sarà il mercato invernale più lungo di sempre.