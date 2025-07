Quando gioca l’Italia femminile in semifinale agli Europei con l’Inghilterra: la data della prossima partita

L'Italia femminile ha un appuntamento con la storia. Le Azzurre del CT Andrea Soncin giocheranno la semifinale agli Europei con l'Inghilterra a 28 anni dall'ultima partecipazione al penultimo atto del torneo continentale. La vittoria per 2-1 contro la Norvegia, arrivata grazie alla doppietta di una favolosa Cristiana Girelli, permette alla selezione azzurra di entrare tra le migliori quattro nazionali del Vecchio Continente dopo quasi trent'anni.

L'avversaria dell'Italia sarà l'Inghilterra ha eliminato la Svezia ai calci rigore e vuole tornare in finale degli Europei dopo averli vinti quattro anni fa. Le altre due semifinaliste usciranno da Spagna-Svizzera e Francia-Germania. La finale si giocherà domenica 27 luglio 2025, con fischio d'inizio alle ore 18:00, al St. Jakob-Park di Basilea.

Quando si gioca Italia-Inghilterra agli Europei femminili: la data della semifinale

La semifinale degli Europei femminili tra Italia e Inghilterra si gioca martedì 22 luglio alle ore 21:00 allo Stade de Genève di Ginevra. Le Azzurre hanno giocato in questo impianto già due partite in questo torneo: la prima nel girone contro il Portogallo, pareggiata per 1-1; e la seconda ai quarti contro la Norvegia, vinta nei minuti finali grazie al fantastico colpo di testa di Girelli.

Dove vedere Italia-Inghilterra femminile in tv e streaming

Italia-Inghilterra, partita valida per le semifinali dell'Europeo femminile, si potrà seguire in diretta e cronaca integrale visibile a tutti su Rai1. Dopo le gare del girone tutte trasmesse su Rai2, la selezione femminile viene confermata nel prime time della rete principale della tv di Stato.

Il match tra le Azzurre di Soncin e le Three Lionesses di Wiegman si potrà vedere in streaming gratuitamente su RaiPlay scaricando l'app su tutti i dispositivi mobile o da pc sul sito RaiPlay.it.