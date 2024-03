Quando ci sarà il sorteggio dei quarti della Champions League 2023-2024: data e orario L’avvicinamento alla finale di Londra per la Champions League 2023-2024 continua con l’ultimo sorteggio in programma: quello dei quarti di finale e della composizione del tabellone definitivo verso Wembley. La cerimonia si svolgerà a Nyon, in Svizzera e inizierà alle 12:00 di venerdì 15 marzo. A fine sorteggio Champions, spazio anche all’Europa League e alla Conference. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

I sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della UEFA Champions League 2023-2024 si svolgeranno venerdì 15 marzo alle 12:00, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Le nuove combinazioni in tabellone si effettueranno dunque al termine degli ottavi che si concludono oggi, mercoledì 13 marzo.

L'avvicinamento alla finale dell'edizione 2024 prosegue, in vista dello spettacolare evento conclusivo di Champions nella suggestiva cornice di Wembley a Londra. Dove si arriverà però dovendo superare altri due scogli non da poco: i quarti di finale e le semifinali. Con un tabellone che avrà la sua griglia stabilita dal sorteggio di Nyon dove cadono anche gli ultimi parametri e filtri con le squadre qualificate che si affronteranno dando vita anche a croci pericolosi, eventuali derby compresi. Le date in cui si giocheranno i quarti saranno 9/10 aprile 2024 per l'andata e 16/17 aprile 2024 per il ritorno.

L'ultimo sorteggio di Champions League per gli ottavi di finale è stato vissuto con alcuni punti fermi che, dunque, mercoledì 15 marzo crolleranno: non ci sarà infatti più l'obbligo di evitare sfide tra due club della stessa nazione né evitare incroci tra squadre che eventualmente si erano già sfidate nei rispettivi Gironi della prima fase. Rispetto agli ottavi, dunque, tutte le qualificate possono affrontare tutte. Ovviamente ciò si potrà ripetere anche per le semifinali il cui incrocio verrà stabilito a Nyon e che mostrerà ad ogni singolo club il preciso cammino da affrontare in caso di superamento dei turni per arrivare a Wembley.

Insieme al sorteggio dei quarti di finale di Champions League, verrà anche definito l'intero tabellone, dando vita ad un cammino davanti al quale ogni club conoscerà in anticipo il proprio destino calcistico. L'appuntamento con il sorteggio è fissato per il prossimo 15 marzo, alle 12:00 con inizio della cerimonia nel quartier generale Uefa di Nyon, alla fine della quale seguiranno altri due sorteggi: quello valido per l'Europa League e quello per la Conference League, sempre con le stesse modalità e regolamento.