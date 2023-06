Qualcuno ha ancora fiducia in Balotelli: possibile futuro oltreoceano per Super Mario A quasi 33 anni spunta la possibile nuova squadra di Mario Balotelli: potrebbe essere arrivato il momento di attraversare l’oceano.

A cura di Paolo Fiorenza

Reduce dalla stagione disastrosa al Sion, culminata nella retrocessione e nelle polemiche che hanno fatto di lui l'esempio di tutto quello che è andato male nel Canton Vallese (era stato fatto anche capitano della squadra, con esiti ancora peggiori), Mario Balotelli potrebbe ripartire altrove, per l'ennesima volta nella sua carriera a quasi 33 anni (li compirà il 12 agosto).

Secondo i media messicani, infatti, i rappresentanti dell'attaccante bresciano lo avrebbero offerto per andare a giocare nel locale campionato di massima divisione, il cui torneo di apertura 2023 comincia il prossimo 1 luglio. In particolare, l'America di Città del Messico è indicata come sua possibile destinazione. ‘Las Aguilas' sono ancora alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l'addio di Federico Vinas, con l'obiettivo di dare al nazionale messicano Henry Martin un nuovo partner offensivo nel 4-4-2 del nuovo tecnico André Jardine.

Mario Balotelli è stato opinionista per BT Sport alla finale di Champions League

Balotelli non è affatto intenzionato a giocare nella seconda divisione svizzera, così come lo stesso Sion ha tutto l'interesse e non versargli il lauto stipendio che ancora gli è garantito per il secondo anno del suo contratto (andrà a scadenza nel 2024). Ecco dunque l'ipotesi messicana, che sarebbe di gradimento dell'ex Inter e Milan.

A quanto afferma radiomercato in Messico, l'arrivo di Balotelli sarebbe alternativo a quello di Gabigol dal Flamengo. Il 26enne attaccante brasiliano, anche lui ex nerazzurro, è infatti la prima scelta dell'America, godendo dello status attuale di uno dei migliori attaccanti sudamericani. Nel caso non si riesca ad arrivare a Gabigol, potrebbe essere vagliata la candidatura di Balotelli, il cui trasferimento sarebbe comunque uno dei più rilevanti mai visti nel calcio messicano. Super Mario, a dispetto degli ultimi flop, gode infatti ancora di molto hype presso lidi più lontani dall'Italia.