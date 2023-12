Qual è il peggior girone possibile che può capitare all’Italia nel sorteggio per Euro 2024 Le ipotesi sul peggior girone possibile che all’Italia di Spalletti può capitare in vista del sorteggio per Euro 2024. Gli azzurri rischiano un gruppo di ferro.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia di Luciano Spalletti ha staccato il pass per gli Europei 2024 qualificandosi al secondo posto nel gruppo C con 14 punti. Gli azzurri, nonostante siano i campioni in carica, sono inseriti in quarta fascia in attesa del sorteggio che stabilirà quali saranno i gironi per la fase finale del torneo. L'Italia affronterà sicuramente una delle big inserite in prima fascia ma le insidie ci saranno anche in seconda e in terza con squadre come Olanda e Croazia che rischiano di essere delle avversarie a dir poco temibili per gli azzurri.

Una volta percepito che la nostra Nazionale sarebbe andata in quarta fascia si era capito subito che avrebbe avuto un girone di ferro. Inevitabile non pescare in prima fascia una tra Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna e pure la Germania che sta comunque attraversando un periodo di forte crisi. Ciò che può far paura all'Italia di Spalletti è soprattutto la possibilità di finire nel girone con una delle altre Nazionali molto forti inserite tra seconda e terza fascia. Qui l'ipotesi peggiore per l'Italia in vista degli Europei.

Spalletti durante il ritiro della Nazionale.

Le fasce dei gironi di EURO 2024

1^ fascia: Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Portogallo, Spagna

Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Portogallo, Spagna 2^ fascia: Albania, Austria, Danimarca, Romania, Ungheria, Turchia

Albania, Austria, Danimarca, Romania, Ungheria, Turchia 3^ fascia: Olanda, Croazia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Slovenia

Olanda, Croazia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Slovenia 4^ fascia: Italia, Serbia, Svizzera, vincitrici spareggi Playoff Lega A (Galles, Finlandia, Polonia, Estonia), Vinc. Playoff Lega B (Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda), Vinc. Playoff Lega C (Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan)

In prima fascia la Germania è in netta crisi di risultati e ha cambiato CT da poco anche se avrà dalla sua il fattore campo. Meglio forse il Belgio, con gli ultimi precedenti favorevoli all'Italia specie negli ultimi Europei o il Portogallo che sembra alla portata. Da evitare sicuramente Francia, Inghilterra e Spagna. In seconda fascia c'è l'Albania di Silvinho che può essere un'outsider ma da evitare è sicuramente la Turchia di Montella e soprattutto la Danimarca di Eriksen e Hojlund. La terza fascia nasconde le insidie maggiori e sicuramente l'Italia deve sperare di non pescare né Olanda e né Croazia: più abbordabili sicuramente Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia e Slovenia.

Una delle sfide dell'Italia contro l'Inghilterra.

GIRONE DI FERRO: la prima ipotesi peggiore per l'Italia

Spagna/Francia

Danimarca

Olanda

Italia

GIRONE DI FERRO: la seconda ipotesi peggiore per l'Italia

Inghilterra

Turchia

Croazia

Italia