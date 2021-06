Quello che si sta disputando, finora, può essere tranquillamente definito come l'Europeo di Roberto Mancini. Il c.t. dell'Italia sta convincendo tutti con l'identità di gioco fornita alla Nazionale, ma anche con un'eleganza che sta piacendo soprattutto all'estero. Sarà che da noi è un'icona di stile da sempre, ma la sua signorilità sta facendo parlare non poco al di fuori del nostro Paese.

In particolare, da ieri sera impazza sui social un'immagine del Mancio intento a parlare con i giornalisti stranieri al termine del match vinto contro il Galles, che ha consegnato agli Azzurri la possibilità di vincere il Gruppo A. Il c.t. si è presentato ai microfoni delle tv estere in una posa abbastanza inusuale, tenendo la giacca sulla spalla destra con la mano. Nonostante il motivo fosse da attribuire al gran caldo di Roma, che ha condizionato anche la gara della Nazionale, il suo modo di presentarsi davanti alle telecamere è stato davvero apprezzato fuori dall'Italia e la sua foto è diventata presto virale sui social.

Moltissimi i commenti incentrati sulla sua classe, in particolare su Twitter. "Non riesco ad andare oltre questa foto. Non c'era bisogno di poggiare la giacca sulla spalla in quel modo durante un'intervista post-partita se non per puro stile. Aveva appena deciso che il mondo avesse bisogno di più fashion", ha scritto uno degli utenti più entusiasti.

L'immagine rinforzata e la nuova popolarità di Roberto Mancini

Dopo qualche anno lontano dai grandi palcoscenici, Roberto Mancini sta guadagnando tantissimo in termini di immagine. In Inghilterra avevano già avuto modo di apprezzare la sua eleganza nel quadriennio sulla panchina del Manchester City, periodo in cui era solito apparire sulle riviste maschili d'Oltremanica, dove veniva preso come modello dello stile italiano.

Ammaliante già durante la sua carriera da giocatore grazie alla sua classe sopraffina, il Mancio si è confermato simbolo di buongusto anche in panchina. La sua eleganza lo contraddistingue sia nel vestire, che nel modo in cui si rapporta con gli altri. Per questo, oltre al colpo di tacco regalato al pubblico di Roma durante il primo tempo, ieri è stato apprezzato anche per il modo in cui si è presentato davanti alle telecamere.

La sua popolarità, negli ultimi tempi, sta crescendo sempre di più. Il merito è sicuramente delle splendide prestazioni dell'Italia, ma il suo modo di porsi, aiutato anche dalle particolari divise disegnate da Giorgio Armani, lo sta riportando nel club degli allenatori più apprezzati all'estero. Dopo esserlo diventato in Inghilterra ormai circa un decennio fa, Mancini si sta proponendo come ambasciatore dell'eleganza italiana anche negli altri Paesi europei e l'attenzione su di lui è destinata ad aumentare ora che gli Azzurri saranno chiamati a disputare match più proibitivi lontano da Roma.