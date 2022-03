Pugni e calci sui tifosi del Borussia: in un video, la folle furia degli steward dello Stoccarda A fine gara, in un video divenuto virale in rete, si vede il servizio di sicurezza dello stadio aggredire con violenza alcuni tifosi: “Percosse, calci, forza bruta e nessuna intenzione di fermarsi”

A cura di Alessio Pediglieri

Un tranquillo weekend di terrore sugli spalti della Bundesliga, sabato sera in occasione del match tra Stoccarda e Borussia Mönchengladbach per il 25° turno di campionato. Poco prima della fine della partita, chiusasi 3-2 a favore dei padroni di casa, sugli spalti della Mercedes-Benz Arena è scoppiata la follia da parte di alcuni addetti all'ordine interno all'impianto sportivo, che hanno letteralmente assalito con calci e pugni parte della tifoseria avversaria. Il tutto è stato ripreso dai tanti testimoni oculari presenti allo stadio, con i video che sono diventati immediatamente virali, mentre i due club coinvolti, insieme alla Federcalcio tedesca stanno cercando di ricostruire gli episodi per poter prendere provvedimenti.

Pungi, calci, spintoni. Più che un drappello di steward, le persone in pettorina gialla riprese dai vari smartphone sono sembrati per alcuni interminabili minuti una squadra di picchiatori: nelle immagini si vedono colpire con violenza e precisione un manipolo di tifosi in loro balia, in una delle più classiche scene di rissa da stadio. Peccato che chi sferra cazzotti, spintoni e calci siano persone scelte e qualificate, al soldo dello Stoccarda, club che in quella circostanza giocava in casa e che ne deve rispondere in prima persona.

Nei video apparsi subito in rete, le immagini sono tremende con gli steward in preda ad un autentico raptus che colpiscono ripetutamente anche i malcapitati finiti a terra mentre cercano riparo nella pancia dell'impianto. È accaduto sabato 5 marzo, a margine della gara giocata tra Stoccarda e ‘Gladbach poi finita 3-2 per i padroni di casa con il gol partita segnato all'85' da Kalajdzic in un finale incandescente che aveva visto i padroni di casa autori di una straordinaria rimonta dallo 0-2 iniziale. Animi esacerbati in tribuna, tra i tifosi del Borussia che hanno visto la propri squadra perdere. Di certo sarà volata qualche parola di troppo, qualcuno avrà esagerato negli atteggiamenti, forse c'è stato anche un tentativo di sfondamento.

Tutto ciò è al vaglio degli organi federali che stanno indagando acquisendo più immagini possibili per fare chiarezza sull'episodio, sconcertante: perché, fossero pur vere le intemperanze dei tifosi ospiti, la reazione spropositata e scomposta degli steward è pressocché inammissibile e indifendibile. Tanto che lo stesso Stoccarda ha preso subito le distanze di fronte ai fatti: "A margine della partita contro il Borussia Mönchengladbach sabato sera" si lege in una nota ufficiale del club, "ci sono stati scontri nel blocco degli ospiti tra i tifosi e gli steward, con conseguente feriti. Lo Stoccarda prende le distanze dalla violenza, vista in un video che circola in rete. La raccolta di filmati e dichiarazioni di testimoni sia dai tifosi che dagli steward è iniziata sabato sera ed entrambi i club sono in contatto tra loro, stanno vagliando il materiale e lavorano insieme. Chiediamo la vostra comprensione per il fatto che avremo bisogno di un po' di tempo per ottenere un quadro il più completo possibile. Vi informeremo non appena il processo sarà completato".

Il Borussia da parte sua ha risposto via social con due post molto duri: "Alla fine della partita ci sono state discussioni tra steward e tifosi nella zona dei tifosi ospiti, con conseguenti infortuni. Le immagini che abbiamo finora non parlano di un'azione appropriata da parte del servizio di sicurezza. Si vedono percosse, calci, forza bruta e nessuna intenzione di de-escalation. Tutto ciò deve essere chiarito. Entrambi i club sono in contatto da ieri, la polizia locale sta indagando. Siamo in attesa di una spiegazione completa".