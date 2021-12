Pugni, calci, inseguimenti: la finale si trasforma in una enorme rissa a bordo campo Durante la finale per il titolo nazionale argentino del Torneo Riserve è scoppiata una battaglia campale che non ha permesso all’arbitro di concludere il match.

A cura di Alessio Pediglieri

Doveva essere una semplice finale per decretare il nuovo campione del Torneo delle Riserve ma è finita come una vera e propria rissa da far west: è accaduto alle Malvinas Argentinas – le ex Isole Falkland – dove si sono confrontate il Belgrano e il Gimnasia Mendoza. Una gara che si è conclusa con il successo per 2-1 dei "Pirati" grazie alle reti di Barrea e Heredia, un risultato che però non ha interessato nessuno per quanto accaduto nei minuti conclusivi del match dove è scoppiata una mega rissa che ha coinvolto giocatori e relative panchine.

Una scena dalla violenza inaudita, ripresa in diretta dalle telecamere e poi ridondata sui social dove è diventata ben presto virale. Non fosse un vergognoso episodio a margine di un evento che doveva essere squisitamente sportivo, ci sarebbe anche da sorridere nel rivedere alcune immagini in cui nel tentativo di colpire un avversario, un giocatore in modo goffo ruzzola da solo giù per le scale. Invece, c'è solamente da denunciarne la violenza e la rabbia che ha coinvolto tutti: giocatori titolari e panchinari, con l'arbitro costretto a interrompere il match e decretarne la fine ben prima del 90′ constatando l'impossibilità di ristabilire l'ordine.

Anche perché il direttore di gara è stato lasciato da solo nel bel mezzo della rissa, con le forze dell'ordine che erano presenti a bordo campo ma che non sono mai intervenute, mentre i giocatori davano vita ad una scazzottata da saloon. Pugni, calci, spintoni, veri e propri inseguimenti dove una partita di pallone si è trasformata in un tutti contro tutti, dopo che era salita la tensione in campo, con la gara trasformatasi in una infinita serie di falli compiuti e tentati e che aveva visto due espulsioni, una per parte.

É accaduto martedì, allo Stadio Malvinas Argentinas, per la finale del "First National Reserve", il campionato riservato ai giocatori non titolari dei principali club argentini. Di fronte la Gimnasia Y Esgrima de Mendoza contro il Belgrano de Cordoba. Una partita sentita, intensa che ha riservato anche spettacolo grazie ai tre gol segnati e un risultato sempre in bilico. Fino alla battaglia campale nel finale che ha rovinato tutto. Per la mera cronaca sportiva, con l'arbitro che ha deciso la conclusione del match sul 2-1, a fregiarsi del titolo di campione è stato il Belgrano. Un titolo che però sa di sconfitta su tutti i fronti.