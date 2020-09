A distanza di poco più di un anno dalla famosa e lunga notte che lo ha allontanato dall'Inter e portato al Paris Saint-Germain, Mauro Icardi continua a far parlare e discutere. E non solo per i suoi gol che tardano ad arrivare: l'ultimo messo addirittura a segno contro il Digione nel febbraio scorso. Come ha infatti riportato il famoso quotidiano francese ‘L'Equipe', il tecnico Thomas Tuchel non era per nulla convinto di trattenere a Parigi l'argentino e, dopo la scadenza del prestito, acquistare il suo costoso cartellino.

Secondo i colleghi transalpini, sarebbe stato Leonardo a convincere il tecnico tedesco e a trattare con l'Inter (grazie ai suoi contatti ‘privilegiati' con la dirigenza di Suning) il riscatto definitivo di Icardi: inizialmente fissato a 70 milioni di euro, poi sceso a 50 milioni più bonus. L'indiscrezione, che ha ovviamente trovato molto risalto tra i tifosi del PSG, confermerebbe tra l'altro il motivo del pessimo rapporto tra i due, con l'allenatore che non ha quasi mai ‘visto' il centravanti relegandolo spesso in panchina.

La pazienza di Tuchel

Fermato recentemente anche dal Coronavirus, Mauro Icardi attende dunque di tornare in campo e spezzare l'incantesimo. Magari già da stasera, quando il Paris Saint-Germain sarà impegnato in trasferta contro il Reims in occasione della quinta giornata del campionato francese: "Il suo ruolo è molto importante, aspettiamo ancora che segni – ha spiegato alla vigilia, durante l'incontro con la stampa, il tecnico Thomas Tuchel – È in una fase non facile. L'unica cosa che può fare è stare calmo e lavorare bene. Gli manca un po' di fiducia, non posso fargliela riprendere con un discorso o assegnandogli dei compiti. Per tornare deve solo segnare. Dobbiamo solo creare opportunità per lui. Sono fiducioso".