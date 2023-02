PSG colpito da un virus a poche ora dalla sfida col Monaco: vomito e dolori allo stomaco Alcuni giocatori del PSG sono stati colpiti da un virus intestinale che li vede ora seriamente a rischio per scendere in campo oggi contro il Monaco. I sintomi: vomito, dolori allo stomaco e affaticamento.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG non sta vivendo un momento felicissimo in queste ultime gare. La squadra francese arriva alla sfida di oggi (ore 17) contro il Monaco, reduce dalla sfida di Coppa persa contro il Marsiglia e che ha sancito l'eliminazione dei parigini dal torneo. Una mazzata tremenda per Messi e Mbappé che saranno assenti anche per via della sfida contro il Bayern Monaco agli ottavi di Champions League. Galtier ha dunque già dovuto cambiare i suoi piani per giocare al Principato contro una squadra temibile che attualmente è al quarto posto con 44 punti.

Un piccolo imprevisto potrebbe però ulteriormente complicare i piani dell'allenatore del PSG che ha visto la sua squadra colpita da un virus intestinale che potrebbe escludere alcuni giocatori dalla partita. A riportarlo è RMC che ha sottolineato come attualmente anche alcuni membri dello staff tecnico siano stati colpiti dal virus. I parigini sono dunque decisamente sfortunati e dopo un complicato rientro dai Mondiali e una serie di infortuni, ora è un virus a turbare la preparazione della trasferta di Monaco di oggi. Questa mattina alcuni giocatori hanno avuto sintomi come vomito, dolori di stomaco e affaticamento ma ancora non si conosce l'entità di questo virus ma Christophe Galtier potrebbe rivedere i suoi piani e la composizione della sua squadra da schierare in campo.

Verratti e Messi tra gli uomini simbolo di questo PSG.

Una mazzata per la squadra di Galtier che in questo momento deve cercare di tenere a bada lo stesso Marsiglia di Tudor che è al secondo posto con 46 punti e vorrebbe tentare di fare l'impresa scippando lo scettro di campione di Francia che il PSG detiene ormai da tanto, troppo tempo, monopolizzando completamente la Ligue 1. L'obiettivo della società è però, ovviamente, quello di vincere finalmente quella Champions League che sembra essere una vera maledizione nella capitale parigina.

Ecco perché Galtier sta lavorando al meglio per tenere alta la concentrazione della squadra in vista soprattutto della sfida agli ottavi contro il Bayern Monaco. In attesa delle formazioni ufficiali, bisognerà capire se l'allenatore avrà dunque voluto rinunciare per sicurezza ad alcuni giocatori chiave eventualmente colpiti dal virus, non rischiandoli, affidando questa sfida alle cosiddette seconde linee che però, nel caso del PSG, giocherebbero da titolari in ogni parte del mondo. Nel frattempo questa è la realtà dei fatti col PSG che si trova alle prese con l'ennesimo episodio negativo di questo 2023 non proprio brillante per Messi e compagni.