Provoca il portiere avversario dopo il rigore segnato, poi scappa: plateale antisportività Il compagno segna un calcio di rigore e lui prende in giro il portiere: un mancanza di sportività mai vista. Sui social è stato commentato come ‘esempio di anti-fair play per eccellenza’.

A cura di Vito Lamorte

La base da cui si dovrebbe partire per competere in ogni tipo di sport è il rispetto per l'avversario, sia in caso di vittoria che di sconfitta. Non sempre chi si mette in gioco per sfidare gli altri è in grado di controllare i propri impulsi e istinti (è una cosa molto umana, ci mancherebbe), perché le cose accadono in pochissimo tempo e non si è in grado di gestirle nel modo giusto; ma questo poi comporta delle conseguenze.

Ed ecco che si verificano risse, atti di violenza ingiustificata e situazioni che nulla avrebbero a che vedere con i valori dello sport. Il calcio, che è lo sport più amato al mondo, non è esule da queste situazioni. Anzi, in alcuni casi si verificano degli episodi che hanno a che fare proprio con la mancanza di rispetto degli avversari.

Un caso di questo tipo si è verificato in Inghilterra lo scorso weekend e nel giro di poche ore è diventato virale dopo che un video è stato pubblicato sui social.

Cosa è successo? Un giocatore di Guiseley, Lewis Whitham, ha preso in giro il portiere avversario dopo che un suo compagno aveva segnato un calcio di rigore e lo ha fatto più di una volta: dopo che il calciatore ha realizzato il penalty Whitham si è presentato davanti all'estremo difensore dell'altra squadra e per due volte ha mimato il tentativo di parata non riuscito.

In altri contesti si sarebbe scatenato l'inferno, ma nelle gara di National League North (la settima categoria del calcio inglese) nessuno ha dato molta importanza al protagonismo di questo ragazzo. L'arbitro ha visto il suo gesto e si è avvicinato al giocatore, invitandolo a rientrare nella sua metà campo.

Nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei suoi confronti, ma poteva starci tranquillamente un cartellino giallo.

Il risultato finale della gara è stato di 4-0 per il Guiseley sullo Stafford Rangers ma il comportamento anti-sportivo di Whitham ha fatto il giro del mondo ed è stato criticata da tantissime persone, che l'hanno bollato come ‘esempio di anti-fair play per eccellenza'.