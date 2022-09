Prossima partita Italia in Nations League, quando gioca contro l’Ungheria: data e orario L’Italia dopo la partita contro l’Inghilterra scenderà in campo contro l’Ungheria in Nations League. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul prossimo match degli azzurri.

A cura di Marco Beltrami

Dopo Italia-Inghilterra, la Nazionale di Roberto Mancini scenderà in campo per l'ultima partita del gruppo 3 della Lega di A della Nations League. Il prossimo match degli azzurri, che attualmente sono terzi in classifica con 5 punti, si disputerà contro la capolista Ungheria a Budapest. Un test importante per l'Italia in programma lunedì 26 settembre alle ore 20:45, con in palio punti che potrebbero risultare preziosi per la qualificazione alle semifinali della competizione che daranno il via alla final four che si disputerà dal 14 al 18 giugno. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla prossima partita Ungheria-Italia.

Quando si gioca Ungheria-Italia, la data della prossima partita

Qual è la prossima partita della Nazionale in Nations League? L'Italia chiuderà la fase a gironi della Nations League in trasferta. La sfida contro l'Ungheria valida per l'ultima giornata del gruppo 3 della Lega A è in programma lunedì 26 settembre e potrebbe risultare decisiva per la classifica del raggruppamento e dunque per la qualificazione alla Final Four. Il fischio d'inizio di Ungheria-Italia è in orario alle 20:45.

Dove si gioca la partita dell’Italia contro l’Ungheria in Nations League: lo stadio

Dove si gioca Ungheria-Italia che chiude la fase a gironi della Nations League? Il match si disputerà in terra magiara, e in particolare nello stadio Puskás Aréna di Budapest. Un impianto da più di 67mila posti, che grazie al calore dei tifosi ungheresi si trasforma in un catino infernale. Nell'ultima edizione dei campionati Europei lo stadio della capitale ungherese ha ospitato i match dell'Ungheria di Marco Rossi contro Francia e Portogallo, e poi il confronto diretto tra transalpini e lusitani. La Nazionale spera di replicare la vittoria dell'andata, quando s'impose in Italia con il risultato di 2-1.