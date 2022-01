Problemi all’illuminazione del Maradona: calo di tensione durante Napoli-Fiorentina Sul finire del primo tempo della gara tra Napoli e Fiorentina si è verificato un problema all’impianto d’illuminazione dello stadio Maradona.

A cura di Vito Lamorte

Nei minuti finali del primo tempo della gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022 tra Napoli e Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona si è verificata una situazione insolita per palcoscenici calcistici del genere. Poco dopo il pareggio della squadra di casa con Dries Mertens, che ha rimesso in equilibrio il match dopo il vantaggio viola di Dusan Vlahovic, un problema all'illuminazione dell'impianto di Fuorigrotta che ha portato ad un calo di tensione per qualche secondo. La situazione è rientrata subito.

L'episodio si è verificato subito dopo che l'arbitro Giovanni Ayroldi ha espulso il portiere della squadra toscana Dragowski per fallo su Elmas lanciato a rete: mentre l'estremo difensore polacco lasciava il campo, in seguito alla decisione del direttore di gara, si è notato questo problema all'impianto di illuminazione dello stadio partenopeo. Subito dopo Mertens ha battuto un calcio di punizione dal limite ma la sua conclusione, a differenza di quella effettuata pochi istanti prima, è finita alta sopra la traversa.

La situazione, come già anticipato, è rientrata molto velocemente e la gara è proseguita senza troppi problemi. Storie che riguardano episodi del genere non sono tante nella storia del calcio professionistico negli ultimi anni ma quello che tutti ricordano riguarda il Milan e fa riferimento alla stagione 1990-1991. Adriano Galliani decise di ritirare la squadra dopo che si spenserò le luci a Marsiglia nella gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Campioni.

Il dirigente rossonero scese in campo dalla tribuna e ordina alla sua squadra di rientrare negli spogliatoi: il Diavolo aveva vincitore del titolo nelle due edizioni precedenti e si rifiutò di concludere la partita. Quella decisione costò carissima al club rossonero, che venne escluso dalle coppe europee nella stagione successiva.