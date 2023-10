Probabili formazioni Napoli-Real Madrid, le scelte di Garcia per la partita di Champions Napoli-Real Madrid è la sfida più affascinante per i campioni d’Italia in carica per il girone C della Champions League 2023-2024. Le probabili formazioni e le scelte di Garcia e Ancelotti.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli ospita il Real Madrid nella seconda partita del girone C della Champions League 2023-2024. Si gioca martedì 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona, che farà il suo esordio come casa dei campioni d'Italia nella massima competizione europea dopo quasi quarant'anni. La squadra di Rudi Garcia si troverà di fronte un ex come Carlo Ancelotti, che all'ombra del Vesuvio non ha vissuto il miglior periodo della sua carriera ma in Spagna è tornato ad essere l'allenatore vincente che tutti conosciamo.

Gli azzurri nel primo turno hanno vinto in casa del Braga per 2-1 grazie ad un autogol di Niakate nei minuti finali e al sigillo di Di Lorenzo, che risponde sempre presente nei momenti di difficoltà. I partenopei hanno dovuto soffrire più del previsto in terra lusitana ma sono riusciti a portare a casa il bottino pieno, fondamentale per poter provare a superare il girone. Il Real, dal canto suo, ha battuto solo nei minuti finali l'Union Berlino grazie ad un gol in mischia del solito Jude Bellingham.

Il Napoli dovrebbe scendere in campo sfruttando il fattore campo e l'attesa che questa partita porta con sé da giorno del sorteggio: ci sarà il tutto esaurito e l'atmosfera delle grandi occasioni. Rudi Garcia dovrebbe presentarsi con la formazione tipo di questo inizio di stagione. La linea difensiva davanti a Meret sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera che avranno il compito di dover fronteggiare il tandem offensivo mandato in campo da Ancelotti che dovrebbe essere composto da Rodrygo e Joselu con Bellingham sempre pronto a inserirsi in area di rigore.

A centrocampo nessun dubbio e conferma certa per il trio Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco il tridente sarà composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Queste le probabili formazioni di Napoli-Real Madrid:

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2) – Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Joselu. All. Ancelotti