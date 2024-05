video suggerito

Prima rissa al Mondiale della Kings League, nel parapiglia intervengono Menez e Nasri: “Stai zitto” Grande tensione fin dai primi turni nella Kings World Cup 2024, scatta la rissa alla fine del match tra Foot2Rue e PIO FC: Menez e Nasri zittiscono un avversario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è tensione fin dai primi turni nella Kings World Cup 2024 che si sta disputando in Messico. Al termine della partita tra Foot2Rue e PIO FC si è scatenata una rissa che ha visto coinvolto anche nomi illustri come Jeremy Menez e Samir Nasri. Dopo l'ultimo shootout, che ha visto la squadra francese battere quella spagnola per 2-1 dopo essere stata sempre in svantaggio c'è stata l'esultanza dei ragazzi della club dello streamer franco-algerino AmineMaTue ma qualcosa non è andata per il verso giusto e così gli animi si sono scaldati.

Anche i cronisti di SportItalia, che detiene i diritti tv per la competizione, hanno messo in risalto quanto accaduto e hanno fatto notare come tanti abbiano provato a fermare la diatriba verbale che sembrava essere sul punto di sfociare in altro.

Rissa alla Kings World Cup 2024: nel parapiglia Menez e Nasri

La gara era stata condotta per intero dagli spagnoli del PIO FC, che hanno come presidente la streamer e YouTuber messicana Samantha Rivera che da tutti è conosciuta come Rivers. Vincevano per 5-1 ad un certo punto della sfida ma i francesi non si sono mai abbattuti e sono riusciti a rimettere tutto in equilibrio portano la sfida agli shootout.

Leggi anche Totti debutta al Mondiale della Kings League sbagliando un rigore: lo salva un giocatore di Serie D

Ad aprire la serie ci ha pensato Menez mettendo subito pressione agli spagnoli ma Ivan lopez ha pareggiato subito i conti. Omabegho, che era stato uno dei migliori in campo e e aveva segnato due gol, si è fatto ipnotizzare dal portiere francese e Barka ha regalato una vittoria alla sua squadra a dir poco incredibile.

Nelle immagini mostrano come Menez e Nasri ad un certo punto zittiscono Omabegho e questo frame è quello che ha fatto più discutere nelle ore successive. Non sappiamo cosa si sono detti e i motivi di tale gesto, quindi è complicato giudicare, ma non è stato bello da vedere.

Che cos'è la Kings World League 2024

Si tratta di un nuovo torneo di calcio a 7 sulla scia della Kings League che mette insieme giocatori in attività, vecchie glorie e atleti che non sono conosciuti. Si disputa dal 26 maggio all'8 giugno 2024 a Città del Messico per un totale di 55 partite. La particolarità di questo campionato, per chi non lo conoscesse, è che ci sono alcune regole com il Var a chiamata, l'inizio stile pallanuoto oppure si possono pescare delle carte segrete prima di ogni match per avere dei vantaggi (valore doppio dei gol in certi momenti della partita, un rigore, sceglie un giocatore avversario da tenere fermo per due minuti; giocare due contro due, etc etc). Il presidente della Kings World Cup è Zlatan Ibrahimovic.