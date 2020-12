La Fiorentina ha vissuto una serata da sogno, a Torino i viola hanno battuto 3-0 la Juventus, che da quasi dieci anni non subiva una sconfitta così pesante in Serie A. I viola, che sentono sempre tantissimo la partita con i bianconeri, non vincevano da tempo nel campionato 2020-2021 e da dodici anni non conquistavano i tre punti in casa dei bianconeri (2-1 nel marzo del 2008). Artefice di questo successo è Cesare Prandelli che dopo oltre undici anni è tornato a vincere una partita da allenatore dei viola.

Juventus-Fiorentina 0-3, la partita perfetta dei viola

Prandelli l'ha preparata molto bene la partita, ha iniziato con il 3-5-2 con cui ha preso il predominio a metà campo e dopo 3 minuti era già in vantaggio, gol di Vlahovic, poi certo è stato agevolato dal rosso di Cuadrado, ma ha saputo gestire con sapienza la partita e nella ripresa dopo aver fatto i cambi giusti ha segnato ancora ed ha vinto per 3-0. Primo successo in viola in questa stagione dopo un periodo davvero avaro di soddisfazione, un paio di pareggi di rigore e nulla più. E ora l'orizzonte cambia per la Fiorentina e per l'ex c.t. che si è tolto una bella soddisfazione.

Prandelli vince con la Fiorentina per la prima volta dal 2010

Le ultime sei partite sulla panchina viola erano finite con pareggi o sconfitte, l'avvio di questa nuova avventura non è stato positivo: ko con Benevento, Milan e Atalanta, due pari con Sassuolo e Bologna, adesso il primo successo, e che successo: 3-0 a Torino con la Juventus. Quasi una rarità, perché sono poche le vittorie della Fiorentina in casa dei bianconeri, ma questa è addirittura fragorosa. Prandelli aveva vinto l'ultima partita con la Fiorentina da allenatore nel marzo del 2010, sono passati abbondantemente oltre dieci anni, in mezzo ci sono state la Nazionale e tante avventure in giro per il mondo. Curiosamente l'ultimo successo che aveva ottenuto in Serie A, prima di questo, era stato contro la Juventus, quasi un anno e mezzo fa, quando era allenatore del Genoa.