video suggerito

Postecoglou reagisce dopo la protesta dei tifosi del Tottenham, li affronta: “Sono un essere umano” Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, sente una frase poco gradita da parte dei tifosi Spurs dopo la sconfitta contro il Bournemouth e si dirige verso di loro, li affronta. E poi spiega: “Non mi piaceva quello che veniva detto perché sono un essere umano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Tottenham esce sconfitto dalla sfida di Premier contro il Bournemouth. Ko per gli Spurs 1-0 che non riescono a dare seguito a risultati positivi nonostante il roboante 4-0 sul Manchester City dello scorso 23 novembre. Motivo per cui i sostenitori del club londinese si sono scagliati contro il proprio allenatore, Ange Postecoglou, al termine della partita. Il rendimento altalenante del Tottenham non sta piacendo ai tifosi specie per via dell'attuale decimo posto in classifica. E così è iniziata la protesta al Vitality Stadium subito dopo il triplice fischio.

Un un video diventato virale sui social si vede Postecoglou avvicinarsi al settore occupato dai sostenitori degli Spurs. Inizialmente questo non era nei suoi piani ma evidentemente è volata qualche parola grossa di troppo. Ecco perché l'allenatore è andato quasi faccia a faccia ai sostenitori londinesi che stavano esprimendo la loro rabbia. Dopo uno scambio di battute, uno steward ha tentato di calmare le acque facendo segno al 59enne australiano di andarsene. Postecoglou a fine partita spiega: "Non mi piaceva quello che veniva detto perché sono un essere umano".

Il tecnico ha poi spiegato nel dettaglio cosa sia accaduto: "Sono delusi e giustamente – ha detto Postecoglou nella sua conferenza stampa post-partita e alla BBC -. Mi hanno dato un feedback diretto, che ho preso in considerazione ma non mi piaceva quello che veniva detto perché sono un essere umano, ma bisogna accettarlo". Postecoglou si è visto andare a muso duro indicando qualcuno in particolare individuato evidentemente come il responsabile delle frasi poco gradite dall'allenatore: "Tutto quello che posso dire è che sono davvero deluso".

Leggi anche Thiago Motta nel mirino dei tifosi della Juve dopo il pari di Lecce: ha sbagliato i cambi nel finale

Le parole di Postecoglou a fine partita che spiega cosa sia accaduto con i tifosi

La situazione di classifica del Tottenham non sta piacendo ai tifosi e nemmeno allo stesso tecnico: "Sono in giro da abbastanza tempo per sapere che quando le cose non vanno bene devi capire la frustrazione e la delusione – spiega -. E i tifosi sono giustamente delusi perché ci siamo lasciati sfuggire una partita. Ma va bene così. Sono d'accordo con tutto questo". Per gli Spurs si è trattato della sesta sconfitta in campionato in questa stagione: solo cinque squadre nella massima serie hanno perso più partite di loro.