Gary Kelly è morto dopo essere caduto dal balcone del suo hotel a Ibizia: aveva 19 anni

Gary Kelly, giovane stella dell'hockey su ghiaccio, è morto all'età di 19 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel di Ibiza. Originario di Dundee, Kelly ha giocato per i Dundee Stars, gli Aberdeen Lynx e i Whitley Warriors: tutti parlavano in maniera molto positiva di lui e del suo futuro ma nelle scorse ore si è verificato un episodio che nessuno avrebbe mai immaginato.

Il ragazzo è deceduto dopo essere precipitato dal terzo piano di un balcone all'Ibiza Rocks Hotel. Due ambulanze sono immediatamente intervenute sul posto ma non è stato possibile fare nulla per salvare la vita del giovane atleta.

La Guardia Civil ha informato i media spagnoli e internazionali che Gary Kelly è morto nelle prime ore di lunedì dopo essere caduto da un balcone del suo hotel e che la sua morte è stata apparentemente accidentale. La famiglia del giovane scozzese ha espresso tutto il suo dolore sui social media: "Siamo devastati oltre ogni dire. Il nostro bellissimo figlio è mancato. Non abbiamo parole. Chiediamo a tutti di rispettare la nostra privacy come famiglia mentre cerchiamo di affrontare questa tragica notizia. Sarai sempre nostro figlio, Gary".

I Dundee Stars hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia di Gary Kelly, alla compagna e a tutti i suoi amici: "Tutti nel club, compresi giocatori, staff, dirigenti e proprietari, sono addolorati da questa tragica notizia. Gary era una persona di enorme talento e carismatica con un futuro brillante davanti a sé. La sua perdita avrà un impatto profondo su molti nella comunità dell'hockey su ghiaccio e non solo. Ci mancherà moltissimo. Rispettiamo e sosteniamo la richiesta di riservatezza della famiglia in questo momento così difficile".

Pochi giorni fa un'altra tragedia nello stesso hotel: è morto un ragazzo di 26 anni

Si tratta del secondo ragazzo scozzese morto in due settimane nello stesso hotel: pochi giorni fa era scomparso Evan Thompson, di 26 anni, in circostanze simili. Dopo il decesso di Kelly la proprietà dell'hotel ha dichiarato che avrebbe sospeso il suo programma di musica ed eventi: "Siamo profondamente scioccati e devastati dai recenti tragici incidenti. La nostra priorità è sostenere le persone colpite e i loro cari in questo momento incredibilmente difficile e fornire piena assistenza alle autorità nelle loro indagini. La sicurezza e il benessere dei nostri ospiti sono e rimarranno sempre la nostra massima priorità. Data la gravità della situazione e per rispetto delle persone coinvolte, riteniamo sia giusto sospendere in questo momento il programma degli eventi pubblicizzati".