Poker Verona all’Udinese, in coda sorride solo il Cagliari: pari inutile tra Genoa e Salernitana Il Verona ha battuto con un sonoro poker l’Udinese mentre nella parte bassa della classifica si chiudono in parità Genoa-Salernitana e Empoli-Cagliari.

A cura di Vito Lamorte

Dopo gli anticipi del sabato, che hanno visto le vittorie di Lazio e Venezia e il pareggio nel big match tra Napoli e Inter, è arrivato il sorpasso in vetta alla classifica da parte del Milan nel lunch match della 25a giornata della Serie A 2021-2022: i rossoneri hanno battuto 1-0 la Sampdoria e si sono portati in testa alla classifica, spodestando i cugini che hanno una partita in meno. Le gare della ore 15.00 hanno visto il Verona battere con un sonoro poker l'Udinese e due pareggi nella parte bassa della classifica: si chiudono in parità sia Genoa-Salernitana che Empoli-Cagliari.

I risultati del 25° turno: Lazio-Bologna 3-0, Napoli-Inter 1-1, Torino-Venezia 1-2, Milan – Sampdoria 1-0, Empoli-Cagliari 1-1, Genoa-Salernitana 1-1, Verona-Udinese 4-0, Sassuolo – Roma (ore 18:00), Atalanta – Juventus (ore 20.45), Spezia-Fiorentina (14/02/2022 ore 20:45).

La classifica: Milan 55, Inter 54, Napoli 53, Juventus 45, Atalanta 43, Lazio 42, Roma 39, Fiorentina 36, Verona 36, Torino 32, Empoli 31, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese 27, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 21, Venezia 21, Genoa 15, Salernitana 12.

Leggi anche Partite Serie A in TV su Sky e DAZN: calendario e orari di domenica 6 febbraio

Verona-Udinese 4-0

Non c'è stata mai partita al Bentegodi. L'Hellas ha fatto meglio dell'Udinese dall'inizio alla fine e ha chiuso i giochi già nella prima parte di gara: gli scaligeri hanno aperto il match con il gol di Depaoli, che ha sfruttato al meglio un assist di Caprari; e poi è stato Barak a raddoppiare con una conclusione da centro area.

Nella ripresa è sempre Gianluca Caprari a mettere la firma sul match, battendo ancora Silvestri e segnando il nono gol stagionale: il numero 10 gialloblù ha chiuso un'azione bellissima sulla destra orchestrata da Barak, Tameze e Simeone. Verona in grande spolvero, con Tameze che ha chiuso il poker a pochi minuti dal termine. Il club veneto ha segnato almeno quattro gol per la quinta volta in stagione, in Serie A non ci era mai riuscito più di tre volte in un singolo campionato.

Genoa-Salernitana 1-1

La squadra di Blessin si era portata in vantaggio con Mattia Destro, che ha insaccato con una deviazione volante su cross di Ekuban; ma i granata hanno rimesso il match in equilibrio con il settimo gol in campionato di Federico Bonazzoli. Un pareggio che non serve a nessun, visto che entrambe sono agli ultimi posti della graduatoria e avrebbero avuto bisogno di una vittoria per muovere la classifica e rialzare il morale di due piazze che vogliono lottare fino all'ultimo per non retrocedere.

Empoli-Cagliari 1-1

Empoli e Cagliari si sono divisi la posta in palio in una gara giocata a buon ritmo e con tanti spunti interessanti. Il match del Castellani si è aperto con l'infortunio all'arbitro Dionisi, che è stato costretto a lasciare il campo per un problema ad un polpaccio. Al suo posto il Quarto uomo Valerio Marini.

I toscani si sono portati in vantaggio con Andrea Pinamonti, che ha firmato il nono gol in campionato; e si sono fatti raggiungere nel finale dal tap-in di Leonardo Pavoletti, che con la rete di oggi è diventato il settimo marcatore all-time della squadra sarda.