Pohjanpalo in lacrime lascia il Venezia: il saluto ai tifosi è davvero triste, passerà al Palermo Joel Pohjanpalo dopo due anni e mezzo lascia il Venezia e passa al Palermo. L'attaccante finlandese si è commosso nel giro di campo che ha fatto per salutare i tifosi.

A cura di Alessio Morra

L'attaccante finlandese Pohjanpalo ha giocato l'ultima partita con il Venezia. Il club veneto ha deciso infatti di accettare la proposta del Palermo, che nelle prossime ore acquisterà ufficialmente il bomber, che dopo il derby con il Verona ha fatto un giro di campo e salutando i suoi tifosi si è commosso. I tifosi del Venezia nei giorni scorsi avevano chiesto alla società di non cederlo, esponendo una serie di striscioni in città. In uno era scritto: "Il Doge non si tocca".

Dopo Venezia-Verona, il saluto ai tifosi

Venezia-Verona è terminata 1-1. A Zerbin ha risposto Tchatchoua. Un punto che serve poco al Venezia, anche se muove la classifica. Mentre il Verona sale a quota 20 e aggancia Lecce e Parma. Quando la partita è terminata tutti i calciatori sono tornati negli spogliatoi, meno uno: Joel Pohjanpalo, che ha fatto un lento giro di campo per salutare i tifosi del Venezia, che hanno cercato di convincere la società nei giorni scorsi a rifiutare la proposta del Palermo, che lo acquisterà per 4 milioni di euro.

Pohjanpalo elogiato da Di Francesco

Pohjanpalo è arrivato nel 2022 al Venezia, ed è stato il grande protagonista della cavalcata che ha riportato il club, lo scorso giugno, in Serie A. Lascia in lacrime e con 48 gol in 96 partite, una media da vero bomber. Ora passerà al Palermo. Lo perde il Venezia e lo perde soprattutto Eusebio Di Francesco, che dopo la partita non ha confermato l'addio ma ha elogiato il centravanti finlandese: "Ne sapete più di me, per ora è nostro, quello che sarà non dipende da me, è un grande professionista. Quello che dipende da noi è migliorarci, ci vogliono determinate caratteristiche, come quelle che porta Zerbin. Ora faccio fatica ad avere delle scelte per cambiare".