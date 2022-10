Pogba senza pace alla Juventus, nuovo infortunio: il Mondiale ora è una missione impossibile Ancora un infortunio per Paul Pogba vittima di un affaticamento muscolare. Tornerà nel 2023 con la Juventus, e il Mondiale sembra un miraggio.

A cura di Marco Beltrami

Paul Pogba sembra essere oggetto di una maledizione, un po' come la Juventus d'altronde. Il centrocampista francese dovrà ancora una volta rivedere i programmi sul possibile rientro in campo a causa dell'ennesimo infortunio. Un problema fisico che pur non essendo grave rappresenta una mazzata per il colpo del mercato estivo dei bianconeri che rischia seriamente di veder sfumare il sogno Mondiale.

Le ultime indiscrezioni sulle condizioni di Pogba parlano di un affaticamento muscolare. L'ex United che stava lavorando sodo per cercare di recuperare dai tanti problemi di inizio stagione e soprattutto dall'intervento potrebbe essere costretto ad uno stop di 10 giorni. Questo allungarsi dei tempi di recupero, complica i piani della Juventus che non ha mai potuto fare affidamento sul transalpino eccezion fatta per i test estivi.

D'altronde Allegri era stato molto chiaro spegnendo l'ottimismo di chi sperava in un repentino ritorno in campo sia di Pogba che di Federico Chiesa. Per il primo ormai non sembrano esserci dubbi: indosserà la maglia della Juventus solo all'anno nuovo con buona pace degli ultimi match pre-Mondiale. Un Mondiale che Pogba sembra destinato a guardare da spettatore. Il ct Deschamps infatti è stato chiaro nel sottolineare la necessità di portare in Qatar solo giocatori fisicamente e mentalmente all'altezza. È chiaro che Pogba è in bilico, non avendo mai giocato in questa stagione, con le sue condizioni precarie dunque a causa degli infortuni. Considerando che già entro il 9 novembre il selezionatore dovrebbe annunciare una pre-lista, le speranze sembrano quasi nulle.

Ai microfoni di Telefoot la grande gloria francese Lizarazu, vicino a Deschamps ha dichiarato: "La sua ultima partita è stata ad aprile, non ha giocato tutta la stagione, ha vissuto cose extra-sportive difficili e mentalmente è stato ovviamente colpito. Non vedo in queste condizioni come Pogba possa essere ad un buon livello". Insomma tegola su tegola per il povero Paul vittima come tanti suoi compagni della sfortuna. Non c'è pace infatti in casa Juventus, dove nelle ultime ore si sono fermati anche Iling-Junior e McKennie. Una situazione che complica ulteriormente i piani di Allegri in vista della sfida di Champions contro il PSG, che potrebbe essere decisiva per l'Europa League. Sono ben 12 i giocatori indisponibili.