Pogba può essere la mossa a sorpresa del Manchester City: è un vecchio pupillo di Guardiola

A cura di Ada Cotugno

La mossa a sorpresa del Manchester City per il mercato di gennaio potrebbe essere l'arrivo di Paul Pogba. Il francese ha rescisso il suo contratto con la Juventus dopo la fine della squalifica per doping ed è alla ricerca di una nuova squadra in cui cominciare a giocare: dal mese di marzo potrà tornare regolarmente in campo e da gennaio potrà allenarsi con il nuovo gruppo, ma al momento le carte sul suo futuro sono ancora ingarbugliate. Pep Guardiola non ha mai nascosto le simpatie per il centrocampista che potrebbe prendere il posto dell'infortunato Rodri in questa stagione sfortunatissima per gli inglesi.

Il Manchester City sonda il terreno per Pogba

L'idea è quella di rinforzare la squadra nel mercato di gennaio per provare a porre fine al periodo nero che ha travolto il club da un mese a questa parte. Bisognerà trovare innanzitutto un rimpiazzo per Rodri e in questo caso il City sta facendo più di qualche pensiero su Pogba secondo quanto riportato dall'Independent: già quando era al Manchester United piaceva molto ai Citizens e negli anni passati Guardiola non ha mai nascosto le sue simpatie per il francese che resta a tutti gli effetti uno dei suoi pupilli.

Dal mese di marzo potrà ufficialmente tornare a giocare dopo la riduzione della squalifica e gli inglesi sarebbero disposti ad aspettarlo, soprattutto perché arriverebbe a parametro zero con un investimento relativamente basso. Ci sono però alcuni ostacoli: Pogba sarebbe riluttante a un ritorno a Manchester per via del suo passato allo United che vorrebbe comunque rispettare e in più il verdetto sulle possibili 130 violazioni del FFP rappresenta un punto a sfavore per il City.

La necessità di Guardiola è quella di allungare la rosa per provare a restare a galla in una stagione sfortunatissima, segnata da tanti infortuni, e l'arrivo di Pogba servirebbe a rinforzare il centrocampo che in questo momento è quasi privo di alternative. La tentazione c'è ma non sarà affatto un affare facile, anche perché Pogba preferirebbe non tornare in Premier League a meno di offerte irrinunciabili.