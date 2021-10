Pogba contro Pavard davanti a tutti: la Francia ribolle ancora, riaffiorano vecchie ruggini In occasione della finale di Nations League tra Spagna e Francia, plateale sfogo di Paul Pogba nei confronti del compagno Benjamin Pavard. Il centrocampista del Manchester United si è lamentato a gran voce dell’esterno, facendo riaffiorare dunque vecchie ruggini già palesatesi agli ultimi Europei.

A cura di Marco Beltrami

Vincere mette tutti d'accordo. Ne sa qualcosa la Francia che in rimonta ha battuto la Spagna nella finale di Nations League. Benzema e Mbappé hanno permesso ai Bleus di ribaltare la rete di Oyarzabal, e di festeggiare così il titolo. Durante la partita però non sono mancati i momenti di tensione all'interno della formazione di Deschamps, e sono infatti riaffiorate vecchie ruggini, già palesatesi nella scorsa estate, in occasione degli Europei. Protagonisti ancora una volta Pogba e Pavard, con il primo che si è sfogato in campo con l'esterno in modo plateale.

Un fuoco che cova sotto la cenere. Ci sono alcune fratture all'interno dello spogliatoio della Francia, difficili da ricomporre per Didier Deschamps. Tutto è venuto fuori nel momento più difficile, ovvero il match contro gli elvetici che ha sancito l'eliminazione dei "Galletti" da Euro 2020. Pogba in particolare si è reso protagonista di una discussione prima con Rabiot e poi con Pavard. Se nel primo caso il discorso si è trasferito sugli spalti, con la mamma del calciatore della Juve scatenata contro la famiglia di quello dello United, nel secondo la rottura non sembra essersi ricomposta. Infatti le immagini di quanto accaduto nella finale di Nations League parlano chiaro.

Tutto è accaduto in occasione di un'azione offensiva della Francia. Paul Pogba si è ritrovato ai pressi della sua area in una situazione di grande difficoltà. Pressato dagli avversari, il calciatore dello United è riuscito a mantenere palla, guadagnando un calcio di punizione. Subito dopo ecco la reazione furiosa ad ampi gesti in direzione della corsia dove c'era Benjamin Pavard. Quest'ultimo è stato accusato da Pogba di mancata assistenza e di essersi posizionato male, in modo tale da non poter ricevere palla. L'ex Juve ha urlato al compagno che si sarebbe dovuto avvicinare, con Deschamps che a bordo campo lo ha invitato alla calma.

Non è la prima volta che Pavard viene accusato di scarso contributo in fase difensiva. Proprio in occasione del campionato Europeo, anche Raphael Varane uscito per infortunio ieri, lo aveva accusato di non "difendere abbastanza". Rispuntano dunque vecchie ruggini, anche se la speranza è che la vittoria della Nations League sia riuscita a gettare acqua sul fuoco.