Podolski perde la testa, in un torneo amichevole in vantaggio 4-1: folle fallo e insulti all’avversario Lukas Podolski si è reso protagonista di un comportamento inaccettabile durante un torneo amatoriale a 7: ha prima colpito con una scivolata a gamba tesa un avversario colpendolo al ginocchio, poi lo ha insultato ripetutamente. “C’era tensione” ha spiegato sui social, dove si è scusato e ha regalato la propria maglietta al malcapitato giocatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Lukas Podolski, ex campione del Mondo 2014, è stato protagonista di un episodio a dir poco controverso nell'ambito di un torneo amatoriale che ha riunito in amichevole squadre composte da giocatori provenienti da Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Durante la gara, il tedesco ha perso letteralmente la testa quando, in vantaggio per 4-1, è intervenuto su un avversario in scivolata a gamba tesa, prendendogli con i propri tacchetti il ginocchio violentemente: un fallo senza senso seguito dagli sconsiderati insulti al povero malcapitato. Per poi chiedere scusa del proprio inaccettabile comportamento, sui social.

Il torneo amatoriale di calcio a 7 in cui ha partecipato Podolski

L'attaccante 39enne, che ha indossato le maglie tra le altre del Bayern Monaco, dell'Inter e dell'Arsenal, dopo il suo ritiro dal calcio professionistico, sta giocando in campionati minori e amatoriali come quello che lo ha visto indossare la casacca del Górnik Zabrze in una competizione di calcio a 7, dove ha affrontato il Wisłoka Debica. La partita che ha scatenato feroci polemiche su Podolski reo di un comportamento pericoloso e antisportivo.

Podolski perde la testa: l'intervento brutale , poi gli insulti all'avversario

Anche se il club in cui giocava Podolski con la fascia da capitano era in vantaggio per 4 a 1, tutti i tifosi presenti al palazzetto nonché gli spettatori a casa e i telecronisti sono rimasti scioccati da quanto accaduto in campo: una scorrettezza assurda, entrando a gamba tesa contro Kub Siedleckim, colpito all'altezza del ginocchio. Crollato a terra zoppicante, ha dovuto subire anche gli improperi dello stesso Podolski che lo ha ripetutamente insultato scagliandogli la palla addosso. Siedleckim ha dovuto abbandonare il campo zoppicando mentre Podolski è stato semplicemente ammonito, scatenando la rabbia sui social per un fallo definito dai più "semplicemente criminale".

Le scuse di Podolski, regala la maglietta all'avversario: "C'era tensione"

Un comportamento inaccettabile, condannato poi nel post gara dal club avversario: "Sappiamo che Łukasz Podolski a volte è un po' nervoso nel modo in cui gioca, e anche qui, in questa amichevole, si è notato che Lukas Podolski lancia costantemente atteggiamenti inadeguati". Parole che hanno spinto poi l'ex attaccante del Galatasaray e del Vissel Kobe, a scusarsi via web e a regalare la sua maglietta al giovane che ha ricevuto il brutale calcio: "In campo c'erano tensioni, ma dopo la partita c'è stata intesa. Mi scuso per l0intervento duro. Ti auguro il meglio per la stagione".