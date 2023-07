Pochettino prova a ricompattare le macerie del Chelsea: la prima mossa è un barbecue con lo staff Le prime mosse di Pochettino come allenatore del Chelsea: un pranzo con il suo staff per restituire la serenità a tutto l’ambiente e mettersi alle spalle l’ultima disastrosa stagione.

A cura di Ada Cotugno

La missione di Mauricio Pochettino al Chelsea non sarà facile. L'argentino è stato scelto dalla società per risollevare la squadra dopo un anno disastroso, dove si sono alternati quattro allenatori in panchina che hanno portato soltanto un deludente dodicesimo posto in classifica.

La stagione è stata lunga e difficile, ma per quest'anno c'è aria di grandi cambiamenti. Tanti esuberi sono stati venduti e altri andranno via molto presto per far spazio ai profili richiesti dal nuovo allenatore, chiamato a riportare i Blues in cima alla classifica della Premier League. Ma prima di ogni cosa dovrà ricompattare un ambiente praticamente distrutto.

Le scorie dell'ultimo campionato dovranno scomparire il prima possibile e per questo la prima mossa di Pochettino da allenatore del Chelsea è stata quella di organizzare un barbecue. Il pranzo si è trasformato in un'occasione perfetta per socializzare con il nuovo staff e instaurare relazioni in un clima sereno e rilassato.

Con i giocatori ancora in vacanza lontano da Londra, l'argentino ha deciso di dedicare una giornata soltanto ai suoi collaboratori e di cominciare da loro il processo di ricostruzione. Poi toccherà al resto della squadra che sarà radunata per la preparazione estiva in vista dell'inizio della nuova stagione, dove il Chelsea dovrà lottare solo per il campionato e le due coppe nazionali.

Di sicuro Pochettino porterà avanti la sua missione anche con i giocatori: l'obiettivo principale del nuovo allenatore è quello di ricompattare il gruppo, di far rifiorire lo spirito di squadra perso nell'ultimo anno e di remare tutti insieme per consentire al club di risalire.

Sembrano solo frasi fatte, ma in un ambiente devastato come quello del Chelsea sono i primi passi necessari da compiere prima di tornare in campo. Pochettino vuole creare armonia all'interno della rosa prima di pensare a come schierare la squadra in campo, un aspetto che è stato sottovalutato per troppo tempo dalle parti di Stamford Bridge.