Playoff Serie B oggi in TV, Sudtirol-Reggina dove vederla: canale e diretta streaming Sudtirol e Reggina si affrontano nel turno preliminare dei playoff della Serie B 2022-2023: si giocherà allo stadio Druso di Bolzano venerdì 26 maggio ore 20.30 e si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Playoff Serie B, Sudtirol–Reggina dove vederla in TV e streaming.

Sudtirol e Reggina sono le prime squadre a scendere in campo per il turno preliminare dei playoff della Serie B 2022-2023. Chi vince raggiunge il Bari in semifinale. Si gioca allo stadio Druso di Bolzano oggi, venerdì 26 maggio 2023, con fischio d'inizio alle ore 20.30. Diretta TV e streaming su Sky, DAZN e HelbizLive.

La squadra di Pierpaolo Bisoli è stata la vera sorpresa della cadetteria perché ha chiuso la Regular Season al sesto posto da neopromossa e avrebbe potuto terminare l'annata anche più in alto se nelle ultime cinque partite non fosse arrivata solo una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. La Reggina di Filippo Inzaghi si è presa la settima piazza della Serie B all'ultimo respiro grazie alla rete di Canotto nello scontro diretto con l'Ascoli: in questo modo ha superato il Venezia e il Palermo.

In questa fase dei playoff in caso di parità si va ai supplementari e non ci sono i calci di rigore: dopo i 120’ passa chi ha chiuso il campionato nella posizione migliore.

In campionato c'è stata una vittoria per parte: al Granillo hanno vinto gli amaranto per 4-0 mentre al ritorno il Sudtirol si è imposto per 2-1.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Reggina. Bisoli non cambierà il suo 4-4-2 con Rover e Odogwu in attacco. Inzaghi con Strelec e Canotto come tandem offensivo, con Fabbian incursore alle loro spalle.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Masiello, Zaro, Curto; Carretta, Tait, Belardinelli, Casiraghi; Rover, Odogwu. Allenatore: Bisoli.

REGGINA (3-5-2): Contini; Camporese, Loiacono, Gagliolo; Di Chiara, Majer, Fabbian, Hernani, Pierozzi; Strelec, Canotto. Allenatore: Inzaghi.

Partita: Sudtirol-Reggina

Quando: venerdì 26 maggio 2023

Orario: 20:30

Dove: stadio Druso, Bolzano

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, HelbizLive, Now

Competizione: Serie B, turno preliminare dei playoff

Sudtirol-Reggina, dove vederla in TV

La partita tra Sudtirol e Reggina si potrà vedere in diretta TV su Sky, con canali di riferimento Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252); e DAZN, scaricando l'app su una Smart TV compatibile oppure su un dispositivo come Amazon Firestick e Google Chromecast, o console PlayStation o XBox.

Sudtirol-Reggina, dove vederla in streaming

La partita dello stadio Druso tra la squadra di Bisoli e quella di Inzaghi si potrà seguire anche in streaming con DAZN attraverso smartphone, pc, tablet e tutti i dispositivi compatibili; su Sky-Go, per gli abbonati Sky. La sfida si potrà seguire anche su HelbizLive e su Now.

Playoff Serie B, le probabili formazioni di Sudtirol-Reggina

Non dovrebbero esserci particolari novità nelle formazioni di Bisoli e Inzaghi. Questi i probabili undici di Sudtirol e Reggina per centrare la qualificazione alla semifinale dei playoff.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Masiello, Zaro, Curto; Carretta, Tait, Belardinelli, Casiraghi; Rover, Odogwu. Allenatore: Bisoli.

REGGINA (3-5-2): Contini; Camporese, Cionek, Gagliolo; Di Chiara, Majer, Crisetig, Hernani, Pierozzi; Fabbian, Canotto. Allentore: Inzaghi.