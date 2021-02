Pirlo spiega la mossa vincente in Juve-Roma: “Perché abbiamo giocato in difesa”

Andrea Pirlo è doppiamente soddisfatto dopo la vittoria in Juventus-Roma. Non solo per il risultato, ma per il modo in cui è arrivato: con una prestazione difensiva come da piano gara, volutamente prudente per far scoprire la Roma e colpire in contropiede: “Loro giocano bene ma lasciano spazi, lo sapevamo”.