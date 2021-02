La Juventus è in emergenza totale. Andrea Pirlo alla vigilia del match contro il Verona, che apre un ciclo terribile di 7 partite in 23 giorni, ha fatto il punto della situazione sull'infermeria che è piena. Problemi soprattutto in difesa e in avanti per i bianconeri che dovranno fare a meno anche dello squalificato Danilo e di Morata e Dybala, alle prese rispettivamente con il Citomegalovirus e i problemi al ginocchio.

Andrea Pirlo è intervenuto nella classica conferenza stampa prepartita della trasferta del Bentegodi. Con il suo proverbiale pragmatismo il giovane mister bianconero ha parlato della difficile situazione infortuni, anche alla luce dei tanti impegni ravvicinati a cui si è aggiunto anche il recupero con il Napoli: "Tante gare? Faremo di necessità virtù. Sapevamo dall'inizio che ci sarebbero state tante partite ravvicinate, in più si è aggiunto il rinvio di Juve-Napoli. Siamo nel pieno di questo ciclo di partite, dovremo fare del nostro meglio. Solo ieri abbiamo avuto un giorno completo di allenamento, gli altri sono stati principalmente di recupero e serviva. Abbiamo lavorato bene, oggi faremo la rifinitura e domani cercheremo di essere brillanti".

I problemi principali sono soprattutto nel reparto arretrato con Cuadrado, Bonucci e Chiellini fuori infortunati e Danilo squalificato, e in avanti dove Morata deve fare ancora i conti con il Citomegalovirus, e Dybala con i problemi al ginocchio: "In difesa non recuperiamo nessuno e anche Danilo sarà squalificato. Dragusin può quindi rappresentare una soluzione. Morata deve stare a riposo fino a domenica, per quanto riguarda Dybala studieremo la soluzione migliore per farlo rientrare il prima possibile. Non è a rischio operazione, valuteremo il trattamento più veloce per farlo rientrare il prima possibile".

Anche in mediana non mancano i problemi con l'assenza di quello che era il giocatore più ispirato, ovvero Arthur. Andrea Pirlo guarda il bicchiere mezzo pieno, con il recupero di Rabiot: "Fortunatamente abbiamo Rabiot che rientra e quindi avremo un centrocampista in più nel mezzo, insieme ai giovani, a Bentancur che rientra dall’infermeria, a Ramsey e McKennie".